Ayuso critica a Mónica García por la "huelga histórica" tras años dedicándose "al sindicalismo y no a la profesión"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado este jueves contra la ministra de Sanidad, Mónica García, que está "sumida en una huelga histórica" de profesionales sanitarios tras haber dedicado "su vida al sindicalismo y no a la profesión".

En la sesión de control del Pleno de la Asamblea, la presidenta ha sacado pecho de su consejera de Sanidad, Fátima Matute, quien ha recibido "la máxima condecoración en su especialidad a nivel mundial".

"Esa es la diferencia entre unos profesionales y otros. Les da igual porque ustedes están a la ideología", ha espetado a la bancada de Más Madrid, ante quienes ha destacado que mientras el Ejecutivo regional está "acercando las farmacias a los domicilios en el entorno rural" ellos "llaman a boicotear a los españoles".

Isabel Díaz Ayuso ha contrapuesto la reforma integral de hospitales como el Gregorio Marañón con la gestión de la sanidad en Ceuta y Melilla dependiente del Ministerio de Sanidad.

"¿Y qué es lo que han hecho? Privatizar hasta el código ictus. Por no hablar de que es la sanidad que peor gestiona y así tienen los indicadores de salud. Melilla está en la última, la última posición en programas de mamografía", ha proseguido la mandataria autonómica, quien ha afirmado que García es "quien la gestiona" y que lo hace "pésimamente y siempre con incoherencia y con sectarismo".

Asimismo, ha afirmado que en Madrid "no sobra nadie" en el modelo sanitario, ni el privado, ni la colaboración público-privada ni la sanidad pública que es "de las mejores del mundo" y ha echado en cara a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, que en plena ola de gripe "se han cancelado más de 10.000 consultas, 600 cirugías y 1.000 pruebas como consecuencia de la huelga de profesionales sanitarios" contra García.

MÁS MADRID CARGA CONTRA LA SANIDAD PRIVADA

Por su parte, Manuela Bergerot ha afirmado que si la Sanidad se trata como un negocio "no es un servicio público" y que si se gestiona como una empresa "se anteponen los beneficios económicos por delante del derecho a la salud y los derechos laborales", aludiendo luego a la polémica del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz y Ribera Salud.

Ha afirmado que concebir como negocio el servicio público es el modelo del Ejecutivo regional "para la sanidad y para las residencias". "El mínimo coste y el máximo lucro", ha añadido tras afirmar que las residencias están actualmente en el mismo estado que durante la pandemia del Covid-19.

"El problema son ustedes, el problema es Quirón, el problema es Ribera y el problema es el Partido Popular, y por eso hay que echarlos a todos ustedes, sí, y hay que recuperar la gestión 100% pública de nuestros hospitales", ha rematado Manuela Bergerot.