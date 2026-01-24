Ayuso critica el "populismo patético" de Sánchez y sostiene que la división y el desánimo "es lo menos español que hay"

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (i), y el presidente de Aragón y candidato a la reelección en las elecciones autonómicas de Aragón, Jorge Azcón (d) - Ramón Comet - Europa Press

MADRID 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado contra el "populismo patético" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien ha señalado como "responsable directo de la ruptura y la convivencia entre españoles", para señalar que cree que "faltan familias, valores, trabajo, compromiso y ganas", unido a que "la división, la decadencia y el desánimo es lo menos español que hay" en "un país muy alegre y muy bravo", el de "todos a una".

Ayuso ha acompañado al candidato del PP a la Presidencia de Aragón, Jorge Azcón, en un encuentro con jóvenes, donde ha advertido de que España tiene que evitar entrar en "un proceso de muy difícil retorno" al que se dirigen "aquellos que odian España, que viven de ella, que la están dejando lastrada, que están quemando las naves buscándose su sustento a corto y a largo plazo".

La madrileña se ha apartado de "recetas sencillas desde arriba buscando males ajenos para proponer lo que no es cierto y llevar a una España de bandos que no es verdad y que nunca quiso serlo para intentar sacar adelante un proyecto político", algo que ha calificado de "miserable".

"Y si no preguntad a todos aquellos vecinos que tendréis entre vosotros que vienen huyendo del comunismo y del socialismo, aquellos que vienen de Europa del Este, de América, como venezolanos o colombianos", ha instado.

"EL MURO" DE SÁNCHEZ PARA "OCULTAR LAS GOLFADAS"

Díaz Ayuso ha alertado de que se está generando una división en la ciudadanía entre ricos y pobres, inquilinos y propietarios, entre hombres y mujeres, entre jóvenes y mayores, entre izquierdas y derechas buscando un ambiente que los abuelos de los asistentes al acto "vivieron y que les preocupa enormemente".

"Preguntadles a los mayores qué significa levantar un muro, que es lo que está haciendo el presidente del Gobierno para que todas las golfadas que haga siempre tengan una explicación", ha invitado a los asistentes.

La 'popular' echa en falta en el Gobierno "un mínimo de rigor y de pudor porque nadie está por encima de las reglas", para subrayar que "tiene que ganar en las urnas el que tenga razón, el que convenza más, no el que intente retorcer las leyes, no el que se gaste el dinero de todos para decir que gestiona los presuntos buenos sentimientos y todos los demás son unos desalmados".

"RUPTURA SIN PRECEDENTES"

"Y mientras tanto nos llevan a una ruptura sin precedentes, que muy preocupantemente a los jóvenes, a los que les va a dejar una herencia que nosotros no tuvimos. Yo tuve la oportunidad de tener en mi época universitaria un país que cuando viajaba fuera y veía a vascos, catalanes o canarios daba igual porque éramos españoles, nos fundíamos en un abrazo y celebramos ser españoles, de aquí y de allá, con nuestros matices, con nuestra forma diferente de ver la vida", ha sostenido.

Sin embargo, ahora se insta a "ser de un bando o de otro, los tuyos contra los míos" en un "populismo patético que ha arruinado a naciones enteras y que hoy alimenta un presidente del Gobierno" al que hace "responsable directo de la ruptura de la convivencia entre españoles".

Esto le ha llevado a poner el foco en el independentismo catalán, que "está robándole las ganas, la verdad y la historia para que cuatro, a través de esa corrupción, se instalen en las instituciones y vivan de España entera". "Y luego dicen que hay españoles de primera y de segunda, los agraviados nacionalistas y el resto, hombre ya, vamos ya", ha exclamado.

LA "DIVISIÓN Y DESÁNIMO" ES "LO MENOS ESPAÑOL QUE HAY"

Isabel Díaz Ayuso tiene claro que la juventud no se merece esa herencia de "división, decadencia y desánimo porque eso es lo menos español que hay".

"Los españoles se nos ha caracterizado siempre por ser un pueblo muy solidario, se vio en los trenes el otro día, gente que se desvivía por ayudar al de al lado sin conocerle de nada, vecinos que venían desde otras localidades a entregar todo lo que tenían para ayudar. Hemos sido siempre un país muy alegre, un país muy bravo, que cuando ha tenido dificultades, cuando ha tenido que ir todos a una, siempre ha estado ahí como pocos", ha alabado.

Ayuso ha hecho un llamamiento a la forma de ser español, al tomarse "la vida de otra manera, con esa forma liberal, quijotesca, cervantina de ser y de estar en el mundo". "Nos la quieren quitar", ha advertido.

"QUE NO SE ABANDONE A LA GENTE DEL CAMPO"

Tampoco se ha olvidado en Aragón del campo, donde se "cuidan las esencias y la cultura española", donde "se labra la tierra cada día aunque llueva, aunque nieve y no se entiende ni de sindicatos, ni de agravios, ni de cuatro días, ni de 'qué hay de lo mío'".

"Esa es la gente que se deja la espalda, que trabaja siempre con dificultades extraordinarias y nos alimenta a los demás y que siempre es la última que se tiene en cuenta, con una normativa que muchas veces no les tiene en cuenta", en alusión indirecta al acuerdo Mercosur, aunque sea "una España fiel que siempre está ahí".

Lo que pide es "menos sectarismo y más rigor, que no se abandone a la gente del campo, que no se abandone a la pequeña y mediana empresa, que es la que paga impuestos de manera descosida".

"HAY QUE SALIR A COMERSE EL MUNDO" La última parte de su discurso la ha centrado en la juventud. "Tenemos que pelear por todo lo que nos une y queremos, sobre todo, una juventud valiente, esforzada, comprometida. Hay que salir a comerse el mundo, hay que salir a comerse la vida, con sus dificultades, con sus momentos buenos, con sus momentos malos, pero llevando cada uno las riendas", ha animado.

Se trata de "pelear con dignidad" por parte de "una juventud que cree en España, en la herencia de los mayores que han dejado una gran nación, una de las mejores del mundo para vivir", y plantar cara a "cuatro que quieren quedarse en el poder eternamente a costa del sufrimiento de todos los demás".