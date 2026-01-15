Ayuso critica las "preguntas absurdas" de la oposición de la Asamblea y subraya el control parlamentario a su Gobierno

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, en la Real Casa de Correos, a 17 de diciembre de 2025 - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves las "preguntas absurdas" que hace la oposición en la Asamblea y ha subrayado el control parlamentario al que se somete su Gobierno en la Cámara regional.

Lo ha señalado así desde el Jardín Botánico después de que el Tribunal Constitucional anulara el rechazo de la Mesa a iniciativas de Más Madrid como una comisión de investigación en la Cámara de Vallecas sobre contratación sanitaria durante la pandemia o una Proposición No de Ley (PNL) que pedía la dimisión de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, además de cinco iniciativas sobre Rodríguez presentadas por el PSOE y tumbadas por la Mesa.

"De las 64.861 iniciativas de esta legislatura, ahora mismo el Constitucional está valorando en torno a 16. Y quizás sea también la propia oposición la que utiliza el contador para multiplicar preguntas absurdas", ha asegurado la presidenta madrileña.

Así, Díaz Ayuso ha afirmado que la oposición se dedica a presentar las mismas preguntar cambiando "el nombre de los municipios" para "sumar 200" más con "preguntas absurdas que no tienen encaje alguno".

Entre ellas, ha puesto como ejemplo algunas como las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para "mitigar el malestar masculino", sobre la relación entre la tauromaquia y la sequía o el presupuesto empleado para "la compra de televotos en Eurovisión en favor del estado genocida de Israel". "Hay preguntas que no puede recoger la mesa, no obstante pueden hablar con el presidente de la Asamblea (Enrique Ossorio) y con la Cámara para hacerle todas estas preguntas", ha afirmado.