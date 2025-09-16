Ayuso critica que se quiera "estigmatizar" la educación especial y cree que no es "humano" que se compare con "guetos"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el segundo día del Debate sobre el Estado de la Región, en la Asamblea de Madrid, a 12 de septiembre de 2025, en Madrid (España) - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que el Gobierno de la nación quiera "estigmatizar" la educación especial y cree que no es "aceptable" ni "humano" que se comparen estos centros con "guetos".

Así lo ha trasladado en el Centro Público de Educación Especial Duque de Ahumada en Valdemoro, donde ha afirmado que no se puede "perseguir a las familias" que eligen estos centros y decir que intentan "discriminar y segregar a las personas con discapacidad".

"Es hablar, a mi juicio, sin saber lo que se está diciendo. Y no darles a cada uno de estos niños, o jóvenes, lo que especialmente necesita cada uno, especialmente a los más vulnerables, no hace una verdadera igualdad de oportunidades, eso no lo es", ha expresado.

Por ello, la presidenta ha reprochado que la LOMLOE prevea el cierre o la reconversión de los centros de educación especial antes de 2030. "Y dicen que es en nombre de una supuesta diversidad, que no es cierta, por supuesto, porque niega la realidad de estos niños, de estas familias, sus necesidades", considera la dirigente autonómica.

"¿Alguien piensa que un niño que va a un colegio de este tipo es menos? Yo pienso que no, desde luego. ¿O es peor porque vayan a uno de este tipo y no a uno ordinario?", se ha preguntado Díaz Ayuso, quien ha expresado que con esta decisión se hace "flaco favor" a estas personas.

Por ello, ha insistido en que estos centros no son "guetos" sino que son "hogares de aprendizaje" en los que se apuesta "con total ilusión por estas personas". "Si luego hay familias que deciden que aún así sus hijos han de ser llevados a estos colegios ordinarios, bien. Para eso estamos nosotros, para que haya una libertad educativa. Pero no puede haber una mentalidad que habla sin conocer esto y que decide por todos dónde es mejor que esté cada alumno", ha enfatizado.