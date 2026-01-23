Ayuso critica que se quiera "frivolizar" con el homenaje a las víctimas de tren en Madrid por ser una misa

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene, en los Jardines de Gregorio Ordóñez, a 22 de enero de 2026, en Madrid (España). Los dirigentes del PP asisten hoy al acto de conmemoración del 31º aniversario del asesinato de Gregori - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes el homenaje a las víctimas del accidente de tren en Adamuz (Córdoba), que ha propuesto al Arzobispado de Madrid, y ha criticado que se quiera "frivolizar" con el mismo al tratarse de una misa.

Tras las críticas a Ayuso por pedir que se haga una misa homenaje en Madrid, que se sumaría al funeral de Estado que está previsto este sábado, la presidenta madrileña, desde Fitur en el Día de Madrid, ha señalado que es importante que se haga un "sentido homenaje" desde la capital porque "para muchos sería importante", en alusión a los servicios de Emergencias o a aquellos que viven y trabajar en la región.

Considera que es "importante" que políticos como la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, vayan alguna vez a misa a representar "también a los ciudadanos que llevan en el pecado tener fe". "Una misa es simplemente un sentido homenaje que reconforta a víctimas, que reconforta a familias y es un homenaje que une en el duelo en el luto y que es de profundo respeto", ha defendido.

Por ello, ha pedido que se "frivolice" menos con ello y ha pedido ser más "responsables, cariños y cercanos" con aquellas personas que tienen fe o que no la tienen pero "pertenecen a unas raíces y a una tradición en torno a la comunión, que es lo que se hace en este tipo de celebraciones".