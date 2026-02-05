Ayuso critica a un "tecnocomunista" Sánchez que va "contra la libertad" y deja a España "a la altura del betún"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha calificado de "tecnocomunista", al asegurar que va "contra todas las plataformas y contra la libertad del mundo" dejando a España "a la altura del betún".

Así lo ha expresado en la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de Madrid, después de que el magnate multimillonario Elon Musk acusara a Sánchez de ser un "tirano" y de traicionar a España, tras anunciar este martes que prohibirá las redes sociales a menores de 16 años y perseguirá a las plataformas digitales y a sus directivos que no retiren contenidos "de odio e ilegales". "Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos", señaló sobre ello Sánchez.

Por su parte, Ayuso ha criticado que el PSOE sí permitiera "en las saunas todo tipo de menores" a los que ahora "dice que quiere defender en las redes sociales".

"El partido sanchista está hundido en España entera, intentando desde lo personal y con prácticas chavistas que desarrollemos los que estamos aquí trabajando y cumpliendo con nuestra obligación", ha reprochado Díaz Ayuso, quien ha afirmado que se están utilizando "a jueces, a fiscales o a fontaneros".

Además, ha criticado la ausencia de declaraciones del PSOE sobre Venezuela donde "tanta mujeres han sido víctimas del exilio" y donde "han estado callando durante todo este tiempo".