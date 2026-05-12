Ayuso critica que se use crisis de hantavirus para "promocionar" a García con un "Gran Hermano del barco"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en su viaje institucional a México - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado este martes que el Gobierno de la nación haya usado la crisis del hantavirus en el crucero 'MV Hondius', tras el desembarco de los 14 españoles que fueron ingresados en el Hospital Gómez Ulla para hacer cuarentena, con un "Gran Hermano del barco".

"El Gobierno ha montado una performance para fomentar a la ministra", ha valorado la dirigente autonómica en una entrevista en 'Cuatro', recogida por Europa Press, donde ha asegurado que se quiere potenciar el perfil de García de cara a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y "en contra del candidato socialista que se va despeñando día a día".

Así, ha censurado que el Gobierno de la nación monte "una performance enorme con el dinero y los recursos de los demás". "Que la cosa sale bien, acaba poniendo la cara (Pedro) Sánchez; que la cosa va mal, como el galgo de Paiporta, yo me voy y que se coman el marrón otros", ha denunciado Díaz Ayuso, a la vez que ha asegurado que lo hacen utilizando "todo el aparato mediático y los medios públicos propio de un régimen para decidir qué es el tema del día".

La presidenta madrileña ha denunciado que este equipo "de natación sincronizada" sobre el desembarco de pasajeros del hantavirus haya intentado utilizarla "de señuelo", después de que el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, asegurara que informó a todos los presidentes autonómicos del vuelo de evacuación de los españoles a bordo del barco 'MV Hondius' pero que Ayuso fue la única que no respondió al mensaje.

"Han intentado el señuelo a Ayuso, que vale para todo, pero no, no vale. Este señor, cuando ya deciden todo, nos va llamando a los presidentes autonómicos, nos copia y pega un mensaje a todos. En mi caso, me dice que quiere hablar conmigo. Eso fue el miércoles. Veo el mensaje, en menos de media hora le llamo y estuvimos hablando varios minutos (...) Y a los días, cuando va a hacer esta rueda de prensa, nos copia y nos pega otra vez un mensajito a todos, los presidentes, y hay algunos que le dan las gracias. Yo ahí no contesté, porque no me estaba preguntando nada, ni quería hablar conmigo, me daba por informada", ha detallado.

Además, ha cuestionado si tendría que darle las gracias por meter "en Madrid también este problema sin haber consultado", además de hacerlo "ocultando información constantemente". Sin embargo, ha destacado que los recursos en Madrid son "excepcionales" y no es "un mal lugar" para atender a los pasajeros españoles, si bien ha insistido en que es todo "una exageración".