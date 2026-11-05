Ayuso cuestiona por qué no dimite Sánchez tras "dos tragedias ferroviarias" y la izquierda le recuerda las residencias

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene en un Pleno de la Asamblea de Madrid. - ANANDA MANJON - EUROPA PRESS

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cuestionado este jueves por qué no dimite el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras "dos tragedias ferroviarias" --Adamuz y Urda-- mientras la izquierda (Más Madrid y PSOE) han destacado la renuncia del exministro de Transporte Óscar Puente en contraposición a la reacción de la mandataria madrileña tras los fallecidos en residencias durante el Covid-19.

El accidente ferroviario de Urda, en el que murieron 69 personas la pasada semana, ha centrado gran parte de los choques entre Ayuso y la izquierda durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea.

"Si Mazón dimite por ser presidente y yo debería dimitir porque les da la gana, ¿por qué no Sánchez? Cuando ha habido dos tragedias en unas vías que no ocurre ni en los países tercermundistas más subdesarrollados, dos accidentes con tantas pérdidas humanas en un año", ha lanzado la mandataria madrileña en la pregunta formulada por la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.

A renglón seguido ha situado a Sánchez como el "responsable directo" de haber nombrado a gente que "se ha gastado el dinero en prostitución, colocar amantes y en colocar activistas de partido en contra del criterio" técnico.

Ha afirmado que "8 de cada 10 euros van al Estado" para que "lo malgasten". "¿En qué? No lo sabemos. En los trenes desde luego no", ha cargado la presidenta madrileña durante la pregunta de Más Madrid.

Además, y sobre las residencias, Ayuso ha lamentado que la izquierda sea "tan miserable" de sacar el tema de las residencias tras más de un centenar de muertes en accidentes ferroviarios y 30 millones de euros de pérdidas comerciales en la Puerta del Sol por la acampada.

"Lo que más da vergüenza es que en España han muerto entre 120.000 y 150.000 personas por su gestión de la pandemia, la de (Pedro) Sánchez. Y todavía años más tarde nos vienen a hablar de las residencias porque no tienen ninguna dignidad", ha expresado.

MÁS MADRID RECUERDA QUE MAZÓN SIGUE SIENDO DIPUTADO

Por contra, Bergerot ha defendido que no tiene "la misma vara de medir" ante las tragedias. "Puente ha dimitido. ¿Cuándo va a dimitir uno de ustedes? Ustedes no asumen responsabilidades cuando son responsables directos", ha espetado.

Ha recordado, al hilo, que el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón continuó en el cargo un año después de la dana y se mantiene como diputado.

"Los responsables de los protocolos de la vergüenza han sido ascendidos. Ustedes llevan toda la vida premiando la negligencia y haciendo política con el dolor de la gente. Señor Ayuso, usted decidió seguir en el cargo después de permitir que 7.291 personas mayores murieran sin atención. Usted no puede darnos ni una sola lección", ha zanjado.

PSOE REIVINDICA A PUENTE

Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, ha defendido que Óscar Puente ha dimitido tras la tragedia ferroviaria en Urda "sin culpa jurídica y roto de dolor", mientras que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sigue sin asumir "las víctimas de residencias".

Así, ha asegurado que el PP ha "reducido un 60% la inversión ferroviaria" mientras da lecciones "sobre gestión de infraestructuras" y ha estado a la cabeza de catástrofes como "el 11M, el Prestige, la dana o las residencias".

"El señor Puente se ha ido sin culpa jurídica, asumiendo la responsabilidad política de un país como España y dando todas las explicaciones. Se ha ido roto por el dolor de las víctimas, y usted sigue aquí, señora Ayuso, posiblemente con responsabilidades penales y con toda la responsabilidad política", ha aseverado.

En la misma línea, ha criticado que la presidenta madrileño no ha dado "ninguna explicación" al respecto y tampoco se ha "enfrentado al dolor de las víctimas de las residencias". Pese a ello, cree que las urnas "le van a poner en su sitio" porque la fuerza de la gente "es imparable".

"La misma fuerza de la gente que ha ganado en Brasil, que ha ganado en Estados Unidos, y que va a ganar el 29 de noviembre en España. No haga esperar a los madrileños hasta mayo, porque el cambio en Madrid es imparable. Haga solo una cosa por esta Comunidad y dimita", ha enfatizado.

Ante esta intervención Ayuso ha afirmado que "todo lo que toca Sánchez" acaba "condenado, imputado, dimitido o hundido en las urnas". "¿Irán al funeral de Toledo? ¿Irán todos aquellos que nos dan lecciones al funeral de Toledo? Claro que no, porque evidentemente no todos somos iguales. Y mucho menos iguales a los socialistas", ha rematado.

De momento han confirmado la asistencia los Reyes de España, Felipe VI y Letizia Ortiz, y el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo.

APOYO A LAS VÍCTIMAS

Estos choques han tenido lugar durante las preguntas de la izquierda, pero la primera fue de Vox, que la centró también en el accidente ferroviario con duras críticas al Gobierno y a Óscar Puente.

En su réplica, Ayuso ha dedicado el inicio de su intervención a trasladar su "hondo pesar" por los fallecidos en el "terrible accidente" de Urda en un trayecto Madrid-Sevilla. "Desde Madrid compartimos su dolor, también por la pérdida de la exministra y nuestra compañera Fátima Báñez", ha planteado.

La mandataria autonómica ha reconocido la "solidaridad y entrega" tanto de los vecinos de Toledo como de los servicios de emergencia y sanitarios de las tres autonomías "más afectadas" --Castilla-La Mancha, Madrid y Andalucía--.

Además, ha sacado pecho de que desde Madrid se han "volcado con la seguridad" de las infraestructuras y que el 52% del presupuesto del Metro de Madrid está dedicado "a aquello que no da votos, que es el mantenimiento, que es necesario para evitar estas catástrofes".

VOX TACHA A PUENTE DE "CARNICERO" DE ADAMUZ Y URDA

Por su parte, la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha tachado a Óscar Puente de "carnicero de Urda y Adamuz" y ha reprochado que tras 115 muertos el PSOE se "dedique a felicitar" al exministro por su "dignidad, su responsabilidad y su altura política".

"Óscar Puente no dimite por dignidad, no dimite por responsabilidad y mucho menos dimite por respeto a las víctimas. Dimite porque los cálculos electorales de Pedro Sánchez le dicen que mantenerlo en el gobierno perjudica al PSOE", ha cargado.

Ha incidido en que Puente "no se marcha por ser el responsable directo de demasiadas muertes" sino que a Sánchez "mantenerlo en el poder le cuesta demasiados votos" y ahora "pretenden vender la dimisión como un acto heroico".

"El carnicero de Urda y Adamuz se va, pero Pedro Sánchez sigue atrincherado en la Moncloa. Tengan muy claro todos ustedes y todos los españoles que Vox no va a aceptar que conviertan a 115 muertos en una operación de lavado de imagen para reflotar al verdadero responsable, al número uno, a Pedro Sánchez", ha rematado.