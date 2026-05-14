Ayuso defiende que Florentino Pérez es "el mejor presidente" que ha tenido el Real Madrid: "Le debemos muchísimo"

Archivo - El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entrega de la Medalla de Oro de la Administración autonómica al futbolista del Real Madrid, Dani Carvajal - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que Florentino Pérez es "el mejor presidente" que ha tenido el Real Madrid y ha expresado que el club y la región le "deben muchísimo".

Así lo ha señalado en una entrevista en 'esRadio', recogida por Europa Press, después de que Florentino Pérez decidiera convocar elecciones a las que se va a presentar para seguir liderando y denunciara una "una orquestación de los malos periodistas" contra el club blanco.

"Tengo una muy buena opinión del presidente del Real Madrid. Creo que ha sido el mejor presidente que ha tenido el club y creo que es uno de los mejores empresarios de este país", ha valorado la presidenta madrileña.

Además, ha subrayado que Florentino Pérez ha exportado la "marca Madrid" por todo el mundo y ha atraído a la región "ciudadanos de todos los rincones". "Y ya a partir de aquí ninguna institución se mete en los procesos electorales internos de otras", ha apuntado.