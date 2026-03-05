Ayuso defiende el "giro" en política universitaria con Zarzalejo y dice que Viciana ha sido "honrado y trabajador"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves el "giro" en política universitaria con la nueva consejera de Educación, Ciencia y Universidades, Mercedes Zarzalejo, al frente y ha subrayado que el anterior responsable del área, Emilio Viciana, ha sido un hombre "honrado y trabajador".

Díaz Ayuso ha comparecido en la Asamblea regional para explicar los cambios que se han producido en la Consejería tras la salida de Viciana, cesado hace dos semanas. "He tomado esta decisión sencillamente porque quería un cambio de rumbo en la Consejería, una decisión que llevaba un tiempo pensando", ha señalado.

Así, ha subrayado que tiene en "muy buena consideración" a Emilio Viciana, "un funcionario honrado y trabajador", además de explicar que le costó tomar esta decisión porque a ella le gustan los gobiernos "estables" y no usa las consejerías "como cambalaches para tapar chapuzas".

La presidenta ha señalado que ella no utiliza a los consejeros "como moneda de cambio". "Cada sector necesita años para ganar confianza con el titular de su cartera y esta a su vez necesita tiempo para conocer la realidad, la actualidad de ese sector, hacerlo en profundidad para evitar esas ocurrencias, esas chapuzas, leyes sectarias o falta de rigor, algo que tanto abunda en la política española", ha censurado.

También, ha reivindicado que Zarzalejo es una experta en su ámbito profesional, además de ser "una gestora firme, con ideas claras y muy ejecutiva".

UN "ACUERDO HISTÓRICO" CON RECTORES

Sobre el ámbito universitario, y tras conseguir llegar a un acuerdo con los rectores de 14.800 millones de financiación hasta 2031, ha reivindicado que la inmensa mayoría de su Gobierno es "hijo de la universidad pública". "En mi caso, he sido una orgullosa estudiante de la Universidad Complutense de Madrid", ha defendido.

Díaz Ayuso ha agradecido al "diálogo constante" que se ha llevado a cabo con las universidades que ha permitido cerrar "un acuerdo histórico que jamás se había sellado" frente a aquellos que quieren instalar "el sectarismo" en las aulas.

"Les gusta la decadencia, les gusta que las cosas no funcionen para imponer ideológicamente su triste forma de ver la vida. Y la universidad madrileña, claro que necesita un cambio, necesita que le pongamos alma, alegría, ilusión", ha señalado.