Ayuso defiende que no pone en "la diana" a sanitarios pero debe investigar quejas de la atención al ciudadano en centros

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido que ella no ha puesto en "la diana a los sanitarios" sino que lo hacen quienes quieren interpretar sus palabras y ha recalcado que si están recibiendo quejas por la atención al ciudadano en los centros de salud, deben investigarlo.

Así ha respondido la dirigente madrileña a las preguntas de los periodistas, en rueda de prensa en la Asamblea de Madrid, sobre sus declaraciones de ayer, en una entrevista en radio, sobre la posibilidad de que se esté dando mala atención en los centros de salud de forma intencionada y las críticas recibidas por parte de la ministra de Sanidad, Carolina Darias.

En primer lugar, ha subrayado que la Comunidad de Madrid "conoce mejor que el propio Ministerio de Sanidad cómo hay que proteger a los profesionales sanitarios". "De hecho, hemos sido nosotros la administración que de lejos más material ha destinado a los mismos y que los ha vuelto a contratar. Sabemos mejor que nadie que hay que hacer para protegerles y así lo hemos demostrado en sucesivas olas", ha declarado.

Sobre las declaraciones que realizó, ha incidido en que si están recibiendo "quejas de mal funcionamiento en algunos centros de salud" su obligación "es saber qué está sucediendo e investigarlo" porque es su "responsabilidad y no se puede mirar hacia otro lado".

Además, ha remarcado que ayer separó claramente "lo que era atención al ciudadano de lo que era atención sanitaria". "Sí que es cierto que en algunas ocasiones yo he manifestado mi malestar porque como se puede ver en declaraciones de la propia ministra o ayer del portavoz de Sanidad en el Congreso y constantemente de todos los grupos de la izquierda de esta Cámara se hace politización y de la Sanidad Pública una batalla", ha manifestado.

En este punto, ha dicho que lo dijeron incluso la semana pasada miembros del PSOE en una reunión en Alcalá de Henares, donde indicaron, según ha expresado, "que los centros de salud van a ser campos de batalla" y que los van a convertir "en sedes electorales".

DEFIENDE EL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES

En todo caso, ha subrayado que, como dice cada vez que tiene "la oportunidad", "el trabajo que está realizando el personal sanitario es extraordinario y sobre todo el de Atención Primaria y el de las Urgencias, que se ven con una carga todavía añadida mayor a la ya soportada estas semanas por esta nueva variante".

Para hacer frente a esto, desde el Gobierno regional continúan con la contratación extraordinaria de personal sanitario, han puesto a disposición más test y puntos de prueba y han mejorando los protocolos de las cuarentenas.

"Yo no pongo en la diana a los profesionales sanitarios. Son quienes quieren interpretar mis palabras los que lo hacen y quienes políticamente utilizan para señalar a los que jamás yo he puesto el dedo, como son los profesionales sanitarios de los que solo no tengo la mejor opinión sino que se lo traslado", ha defendido repreguntada por esta cuestión.

La presidenta ha especificado que están recibiendo, a través de cartas y de lo que les llega de los ciudadanos en la calle, "numerosas quejas" de atención al ciudadano que se están prestando en algunos centros de salud. Por lo tanto, ha insistido en que su obligación es "saber que está ocurriendo y en qué centros se está produciendo" para mejorar el servicio, porque están "obligados a ello".

INSTA A "ARRIMAR EL HOMBRO"

En este punto, la dirigente autonómica ha instado a todos a "arrimar el hombro" porque "vienen semanas muy duras" y las Urgencias y la Atención Primaria "son las que están sufriendo carga mayor". "Lo que tenemos que hacer es prestar desde el Gobierno nuestra ayuda y colaboración pero tenemos que mejorar el sistema porque estamos obligados a ello", ha proseguido.

A su parecer, no es lógico quedarse "de brazos cruzados" cuando "hay ciudadanos" que les están manifestando quejas de que hay ciertos servicios que "no se están prestando como ellos consideran que deberían estarse prestando".