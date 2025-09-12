Ayuso defiende que pañuelo palestino "no es feminismo ni LGTBI" y critica que España se separe de "naciones clave"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región - EUROPA PRESS

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este viernes que el pañuelo palestino "no es feminismo ni LGTBI" y ha criticado que España se separe de "naciones clave" como Israel, el país que les "estaba defendiendo hasta la fecha".

En su intervención en la segunda jornada del Debate del Estado de la Región en la Asamblea, la mandataria autonómica ha reprochado que no se hable de las mujeres "asesinadas, torturadas, quemadas y exhibidas como si fueran un trofeo por las calles de Gaza" cuando son judías.

"Lo que sí quedó claro es que el pañuelo palestino no es feminismo, que no es LGTBI. Y les animo a pasear unos días por Gaza y otros días por Tel Aviv y que me cuenten, homosexuales, transexuales y mujeres, cómo se han encontrado en un sitio y cómo se han encontrado en el otro", ha lanzado Ayuso.

Así, ha defendido que feminismo "tampoco es callar ante las violaciones" que se han producido, como en el caso de la ocurrida próxima al centro de acogida de Alcalá de Henares . "Las denunciamos todas y estamos en contra de todas".

Critica que España esté cada vez más "aislada" separándose de Estados Unidos y de naciones clave "ante el proceso de islamización de Europa". "Espero que un día no tengamos que echar cuentas y falta a Israel porque era el país que nos estaba defendiendo hasta la fecha y si no que se lo digan al Gobierno de Pedro Sánchez, que bien que le ha pedido armamento y tecnología para lo que ha querido", ha afirmado.