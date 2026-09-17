Ayuso defiende que "todo el mundo ha ganado" con la F1 en Madrid: "Unos van sobre ruedas y otros descarrilan"

El Rey Felipe VI, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía, acompañados de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, asisten a la carrera del Gran Premio de España de Fórmula 1, en el circuito de Madring, a 13 de septiembre de 2026 - Casa de S.M. el Rey

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que "todo el mundo ha ganado" con el Gran Premio de España de Fórmula 1 y ha defendido que mientras uno "van sobre ruedas" otros "descarrilan con sus trenes, con las Cercanías y con sus mentiras".

"Cuando hay un evento en el que han participado 352.000 asistentes, malo, malo. Porque tendrían que ser 352.000 inmigrantes irregulares con pobreza y problemas que el Gobierno no sabe identificar", ha señalado la dirigente autonómica en la sesión de control al Gobierno en el Pleno de la Asamblea de Madrid.

Así, ha subrayado que los madrileños se han sentido "muy orgullosos" con la celebración de este GP aludiendo a la limpieza la seguridad, los servicios de Emergencias o los empleados de la construcción, ya que más de 9.000 personas han tenido puestos de trabajo directos durante estos días, a los que se suman otros indirectos.

"Encantados, los restaurantes, sus camareros, toda la gente que trabaja en esta región ha estado muy orgullosa de la Fórmula 1. Y también da grandes oportunidades a otras muchas empresas, a las universidades, a plataformas audiovisuales. Todo el mundo sabe que los grandes eventos pasan aquí, porque esta es la región más alegre y más viva en estos momentos en Europa", ha reivindicado Díaz Ayuso.

Frente a ello, ha criticado que la izquierda haya recogido "testimonios falsos" para evitar que Madrid "brille por méritos propios". A ello, ha añadido que cargar contra todo lo bueno que pasa en Madrid "porque son envidiosos y porque quieren pobreza, tristeza y apagones".

UN FRACASO PARA LOS "CENIZOS"

Al hilo, el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha resaltado que l F1 fue "otro éxito para Madrid y otro fracaso para los cenizos" de la izquierda, que solo quería que "todo saliera mal". "Los tristes han vuelto a perder", ha enfatizado.

Además, ha cargado contra la nueva propuesta de "rejonazo fiscal" con la que quieren "quitar todo el dinero a los madrileños para gastárselo en lo que se les ocurra a ellos".

"No dejan de inventar casos que no les funcionan, no les sale nada bien porque no hacen más que mentir. Ustedes no saben construir, no saben crear, solo saben extraer el dinero de los demás y si no entienden de economía", ha asegurado.