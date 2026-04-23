Ayuso defiende ante Vox la "racionalidad" de su Gobierno con las ayudas y dice que "nadie deja atrás a ningún español"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (d), y el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín (d),durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid - Eduardo Parra - Europa Press

Vox insiste en la "prioridad nacional" y advierte a la presidenta de que la reclamarán tras las elecciones de 2027

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido ante Vox que su Gobierno aplica la "racionalidad" en sus ayudas y ha afirmado que "nadie deja atrás a ningún español".

Así lo ha señalado en la sesión de control del Pleno ante una pregunta de la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, centrada en el concepto de "prioridad nacional". Moñino ha destacado que forma parte de los pactos de gobierno alcanzados entre el PP y Vox para conformar gobiernos en Extremadura y en Aragón. Ayuso ha comenzado felicitando a su homóloga de Extremadura, María Guardiola, y al de Aragón, Jorge Azcón, deseándoles "todos los éxitos".

A continuación, ha reivindicado su recurso contra la regularización extraordinaria de migrantes, que ha afirmado que implica "un caos contra los servicios públicos que están alimentando las mafias". Pero, ha añadido, no van "negar la cobertura sanitaria absolutamente a nadie" y ha reprochado a Moñino mentir porque "nadie deja atrás a ningún español".

"Ninguna persona extranjera deja a ningún español fuera de absolutamente nada, porque hay ayudas que son ilimitadas, como por ejemplo las que están destinadas a las madres", ha planteado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha recordado que el Ejecutivo regional reclama "mínimos de empadronamiento" para ayudas en materia de vivienda, empleo o ayudas a la maternidad.

La presidenta ha insistido en que en la Comunidad de Madrid están "en contra de la imposición cultural ajena" y a favor de la "integración", por lo que aplican en su gestión "la racionalidad frente a la irracionalidad".

Sobre los jóvenes, tema de la pregunta registrada por Moñino, ha sacado pecho de las oportunidades que ofrece la Comunidad de Madrid frente al Gobierno de España.

MOÑINO INSISTE EN LA PRIORIDAD NACIONAL

En cambio, Moñino ha centrado sus críticas en que Ayuso haya tachado de "ilegal" la prioridad nacional pero luego forme parte de los acuerdos con el PP en Extremadura y Aragón.

"¿Cuándo va a denunciar usted a su propio partido por haber reflejado una presunta ilegalidad en el acuerdo de gobierno? ¿Cuándo va la señora Díaz Ayuso a demandar al Partido Popular?", ha cuestionado Pérez Moñino.

Entiende Moñino que si no lo hiciere demostraría que no es "convicción jurídica" lo que basa el rechazo de Ayuso a esta medida sino la búsqueda "de protagonismo y otro titular".

"¿Qué planes tiene usted para los jóvenes en nuestra región? Ya sabemos que prioridad para ellos como españoles, no, que a usted no le gusta y además dice que es ilegal", ha preguntado.

Moñino ha rematado advirtiendo a la presidenta de la Comunidad de Madrid de que en 2027, tras las elecciones autonómicas, llegará la prioridad nacional" porque "lo que debería ser ilegal en España es no priorizar a los españoles".