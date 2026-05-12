Ayuso denuncia que tuvo que buscar su "seguridad" en México mientras se fomentaba "un ambiente impropio" contra ella

Lla presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en Ciudad de México, donde ha participado en la “Celebración por la EvangelizaciónY el Mestizaje en México: Malinche y Cortés” - COMUNIDAD DE MADRID

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado este martes que tuvo que buscar su "seguridad" durante el viaje institucional en México mientras la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, fomentaba "un ambiente absolutamente impropio" contra ella.

"Yo he tenido que buscarme mi seguridad. A mí no me han ofrecido nada. El Gobierno sabe exactamente cuando yo me subo en un avión lo que llevo y lo que no llevo. Me busqué mi propia seguridad, pero claro lo que yo no me imaginaba es que la presidenta de México desde allí iba a echar fuego todos los días", ha expresado la dirigente regional en declaraciones en 'Cuatro', recogidas por Europa Press.

Así, ha señalado que desde el primer momento los simpatizantes de Morena, el partido de Sheinbaum, ponían "pancartas con su cara gritando" y tratando de "acorralarla", además de mandar "a una señora a reventar" su acto en Aguascalientes.

"La presidenta de México ha estado alimentando en todo momento un ambiente contra mí absolutamente impropio de un gobernante contra un representante del Estado español, que soy yo. Porque los presidentes autonómicos somos representantes del Estado", ha reivindicado Díaz Ayuso.

De esta manera, ha criticado que la presidenta de México estuviera todas las mañanas "difamándola" y difundiendo "el odio" solo porque ella ha hablado "de la hispanidad, de mestizaje, del amor y de la unidad de 600 millones de almas".

Considera que el Gobierno de la nación tendría que haberla defendido como representante del Estado pidiendo a México que "bajara el tono". "Y lejos de hacer eso, distintos ministros han aprovechado estando yo allí, incluido el propio presidente del Gobierno, para echar más fuego desde aquí", ha denunciado.

La presidenta madrileña ha alertado de que esto es solamente "abono para el nacionalismo" y ha subrayado que México es un "narcoestado" con "más de 130.000 desapariciones". "No hay un empresario en México con dinero que le esté yendo medianamente bien que no tenga un propio equipo de seguridad y de escolta, viven escoltados. Ha habido más de 1.000 asesinados. Una de las personas con las que yo me reuní pusieron a su cabeza precio por 3.000 dólares. Está viva de milagro, la han intentado matar en varias ocasiones. No es ninguna broma la situación de México", ha incidido.