Ayuso denunciará en la Conferencia de Presidentes el cambio de criterio en los fondos adicionales y la falta de vacunas

Reiterará su petición de aumentar los controles en el aeropuerto de Barajas

MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, denunciará mañana en la Conferencia de Presidentes el cambio de criterio del Gobierno central en el reparto del fondo adicional para las autonomías así como la falta de vacunas.

Así, en la XXIV Conferencia de Presidentes, que se celebra este viernes en Salamanca, la dirigente madrileña censurará que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de octubre se comunicase a las comunidades que se daría un fondo adicional equivalente al 1,1% de cada región mientras que en el de esta semana se indicase que se haría por población ajustada.

"Si el reparto se hubiese realizado en base a lo que supone el 1,1% del PIB, a la Comunidad de Madrid le corresponderían 2.604 millones. Pero al ser por población ajustada, serán 1.858 millones, es decir, una pérdida de 746 millones de euros", expondrá la presidenta de la Comunidad, según fuentes del Gobierno regional.

Además, Ayuso volverá a incidir en su exigencia de que exista un "mayor control en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. Desde el Ejecutivo madrileño consideran necesario "conocer los protocolos específicos en los controles que se realizan a los viajeros de vuelos internacionales para dimensionar el problema de salud pública".

Asimismo, volverá a pedir "establecer un control exhaustivo en el punto de inicio de viaje que permita garantizar y certificar la negatividad de la prueba diagnóstica realizada en origen así como reforzar el control de viajeros para evitar la transmisión de las variantes del virus". Ayuso propondrá asegurar que el gestor aeroportuario facilite el aislamiento de los casos confirmados detectados en el punto de entrada en condiciones adecuadas.

A esto se unen otras cuestiones, que ha expuesto la presidenta públicamente, como la falta de vacunas o la ausencia de herramientas legales para hacer frente a la pandemia.

PODRÍA SER LA ÚLTIMA

Ayuso avanzó hace una semana que esta será la última Conferencia de Presidentes a la que acudirá hasta que los encuentros empiecen a ajustarse al reglamento, ya que "estos espacios deberían convocarse con mínimo 20 días de antelación y con un orden del día fijado con anterioridad y debatido antes de reunirse".

"Desde hace 17 reuniones esto no se ha cumplido (...) Iremos a la de la próxima semana porque nos hemos comprometido, pero hay que hacerlas bien. Mientras estas conferencias no se programen y no se traten de acuerdo al reglamento no vamos a seguir asistiendo", señaló hace unos días ante los medios de comunicación.