Ayuso dice que para condenar Guerra Civil "primero hay que condenar la antesala" que es "levantar muro entre españoles"

MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado que para condenar la Guerra Civil "primero hay que condenar la antesala", que es "levantar un muro entre españoles para que haya que acabar con el otro".

"Para condenar la Guerra Civil, primero hay que condenar la antesala, y la antesala de la Guerra Civil es levantar un muro entre españoles para que haya que acabar con el otro. No debatir ideas, que es lo que siempre les digo que hay que hacer aquí. No, acabar con el otro, aniquilar al otro. No se trata de eso", ha espetado en la sesión de control de la Asamblea de Madrid ante una pregunta de la portavoz de Más Madrid en la Cámara, Manuela Bergerot, quien ha arrancando celebrando los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

Bergerot ha reclamado a la presidenta que condene la dictadura franquista y ha deslizado que primero pensaba que tenía "envidia de Falcon" --el avión presidencial-- pero al final tiene "envidia de Franco".

Ayuso ha arrancado su intervención replicándole que ella nació en democracia, en 1978, y que aprendió de "aquellos españoles, padres y abuelos" que "no querían ni una España ni la otra". A los que "pertenecían esa inmensa mayoría de españoles" que "nunca quisieron la guerra, que nunca vivieron de la Guerra Civil" y que "hoy temen" que se vuelva a "los males del guerracivilismo".

"Si vamos a matarnos entre nosotros, vamos a retrotraernos, vamos a volver a los peores años de nuestra Historia, a los episodios más negros", ha advertido la presidenta autonómica, quien ha apelado a la "inmensa mayoría de españoles" que no quiere ir "a los bandos guerracivilistas".

AYUSO TIENE "ENVIDIA DE FRANCO" PARA MM

Bergerot, por su parte, ha reivindicado la celebración este 20 de noviembre de los 50 años de la muerte del dictador, que implica a su vez "celebrar la democracia y la libertad condenando el franquismo".

"Presidenta, ¿por qué no prueba a condenarlo? ¿Sabe usted lo que es condenar el franquismo? Es condenar las torturas en la Puerta del Sol y no negarlas. Es condenar los trabajos forzados en cuelgamuros. Es condenar los campos de concentración para las personas LGTBI. Es condenar las fosas comunes que hicieron de sepultura indigna para 114.000 españoles", ha concatenado la portavoz de la formación regionalista.

Al hilo, le ha preguntado "qué le molesta" de ello a una persona que se "llena la boca siempre hablando de la palabra libertad". Le ha afeado, además, que calificase al presidente del Gobierno de dictador por el registro de objetores al aborto.

"Con tal de no cumplir la ley, usted va a llamar dictador a todo Dios, menos al que era de verdad. Será que extraña los tiempos de Franco en los que las mujeres tenían que ir a abortar a Londres (...) Nosotros creíamos que usted tenía envidia de Falcon y lo que tiene es envidia de Franco", ha rematado la portavoz, advirtiendo a Ayuso de que tendrá que "obedecer las leyes democráticas y feministas".