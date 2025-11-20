La Comunidad afirma que "no acompañará" al Gobierno en ninguna celebración "sectaria"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno autonómico, Miguel Ángel García Martín, durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno- Diego Radamés - Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha afirmado este jueves que "no acompañará" al Gobierno de la nación en ninguna celebración "sectaria", cuando se cumplen 50 años de la muerta del dictador Francisco Franco.

En su intervención en la sesión de control al Gobierno en la Asambla de Madrid, el también portavoz del Ejecutivo autonómico ha cargado contra una Ley de Memoria Democrática que "solo pretende levantar muros y resucitar el guerracivilismo".

"No nos gusta la Ley de Memoria Democrática, y ya le adelanto, que cuando lleguemos al Gobierno de la nación, será una de las primeras normas del sanchismo que deroguemos", ha trasladado García Martín, quien ha defendido que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid estarán "al servicio de la verdad, de la convivencia y del respeto entre diferentes".

Por último, ha criticado que "la ministra comunista", en alusión a la responsable de Trabajo, Yolanda Díaz, viva "en una casa oficial de 400 metros cuadrados, que construyó Franco". "Pues vamos a pedirle al ministro Torres que le ponga también una placa a la puerta", ha zanjado.