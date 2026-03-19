Ayuso dice que la "izquierda extrema" ha sido vencida "por el poder del caviar": "Sánchez les ha comido la tostada"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado este jueves que la "izquierda extrema" ha sido vencida "por el poder del caviar" y que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (PSOE), les ha "comido la tostada".

"Por una pajarita, por un smoking, por el maquillaje, por unas tenacillas, una casa de 443 metros cuadrados en Chamberí y viajes a tutiplén, les ha comprado el propio Pedro Sánchez. El poder del caviar les ha vencido, señorías", ha lanzado Ayuso a la bancada de Más Madrid durante la sesión de control del Pleno de la Asamblea.

Este domingo en las elecciones de Castilla y León PSOE subía 2 escaños mientras que Sumar-IU y Podemos no lograban representación parlamentaria. "La izquierda extrema caviar se hunde en España y también en la Comunidad de Madrid y tendrán que volver al origen, a la revolución sin moqueta", ha augurado Ayuso.

La mandataria autonómica ha comenzado su intervención aludiendo al viaje de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a Los Ángeles para apoyar la candidatura de 'Sirat' a los Premios de la Academia de Cine de Estados Unidos.

"Efectivamente, el Oscar es para Podemos, Sumar y Hamás Madrid. El Oscar a los mejores actores, toda la vida diciendo 'la izquierda auténtica', 'la de las gentes de las calles', 'nosotros somos los del pueblo'", ha ironizado Ayuso.

Así, Ayuso ha recapitulado los viajes de Yolanda Díaz a lugares como Estados Unidos, Vaticano, Festival de Cine de Camps, Punta del Este, cuando se iba a ver al expresidente de Uruguay, Pepe Mújica; pero no a "Senegal, con los pobres" o con los pueblos de Bolivia "cuya pobreza multiplican allí para luego para luego también tenerlos aquí sumidos en la misma".

Considera que este cambio se debe a que Sánchez les "olió a kilómetros" y los identificó como "los herederos del duque de Galapagar" --en alusión al exlíder de Podemos y exvicepresidente Pablo Iglesias-- y dijo: "Son muy memos".

"Lo que les hizo, colocarlos en empresas, en instituciones, les dio cuatro ministerios para taparlos, multiplicó los ministerios hasta 22 para que ustedes no existieran y resulta que Pedro Sánchez les ha comido la tostada y ustedes lo han comprado todo", ha planteado Ayuso, quien considera que "se dejaron llevar por la moqueta y ahora no tendrán ni moqueta ni votos". Ha continuado afirmando que tienen "más tropa en las tertulias y en las empresas que votantes" y "más cargos y cargas que escaños".

Frente a ello, ha sacado pecho de su gestión y ha citado entre sus hitos de esta semana que se ha aumentado un 2% el nacimiento de bebés en la Comunidad de Madrid, que ha visitado la zona de recuperación de Monteviñuelas, se han realizado más obras de protonterapia en el Hospital de Fuenlabrada, se ha celebrado el Consejo de Gobierno en Tres Cantos por el 35 aniversario del municipio, y se ha iniciado una campaña contra las drogas. "Pero, ya ven, nada de esto les importa y van a hacer todo el daño que puedan la izquierda extrema caviar se hunde en España y también en la Comunidad de Madrid", ha lanzado.

BERGEROT REIVINDICA AL GOBIERNO

En cambio, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha reivindicado al Gobierno de España que "defiende" la "soberanía frente a los vendepatrias de la derecha".

"Muy orgullosa de una ministra que le va a hacer cumplir la ley aunque usted prefiera mandarnos a abortar fuera. Muy orgullosa de un Ministerio de Sanidad que va a blindar la sanidad universal porque nosotros no dejamos a nadie fuera por no tener papeles, porque negarle el derecho a alguien a un médico es negarle el trato como ser humano", ha proseguido poniendo en valor a la ministra de Sanidad y líder de su partido, Mónica García.

Además, ha acusado a la mandataria autonómica de agitar "el racismo y la islamofobia" para poder "cuestionar los derechos de las personas migrantes en España" y "aplaudir las salvajadas de Netanyahu y de Trump por todo el mundo".