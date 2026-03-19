Más Madrid tacha de "sumisa" ante "los dueños del dinero" a Ayuso y reivindica al Gobierno frente a los "vendepatrias"

Archivo - La portavoz de Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, interviene durante el pleno de la Asamblea de Madrid - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha tachado de "sumisa" ante "los dueños del dinero" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y ha reivindicado al Gobierno de España frente a los "vendepatrias de la derecha".

Así lo ha espetado Bergerot en la sesión de control del Pleno de la Asamblea tras hacer referencia a las fotos que se sacó durante una visita a las comunidades bangla de Lavapiés. Ha recordado que desde el PP se le calificó de "sumisa" por acudir con el velo.

"A mí, ¿sumisa? Para sumisa la señora Ayuso a Estados Unidos y al Estado de Israel, que defiende más que a España. Sumisa a los que se creen dueños del mundo y sumisa a los dueños del dinero. Sumisa a Blackstone, sumisa a Airbnb y sumisa a los fondos extranjeros que se están comprando Madrid de bloque en bloque. Y sí, por supuesto, sumisa a Quirón", ha espetado la portavoz de la formación regionalista.

A renglón seguido, ha acusado a la presidenta autonómica de "vender la sanidad pública de todos los madrileños a cambio de áticos y de comisiones" y le ha reprochado estar "muy orgullosa" de posar "junto a jeques de la dictadura saudí y con tanques israelíes".

"Yo estoy muy orgullosa de mis concejales y de mis diputados que son denunciados por los sionistas denunciados por decir la verdad del genocidio en Palestina", ha contrapuesto Bergerot, quien también ha mostrado su orgullo de apoyar a la "comunidad migrante" que considera que es "atacada por el racismo y por la islamofobia" que "agitan" desde el PP para "cuestionar derechos".

Manuela Bergerot ha reprochado a Ayuso "aplaudir las salvajadas de Nentanyahu (Israel) y Trump (Estados Unidos" por todo el mundo" y también su "silencio cómplice" con los actos de quienes "bombardean tiendas de campaña, hospitales y escuelas infantiles en el Líbano, en Irán y en Palestina".

ABUSOS EN MÉXICO Y ABORTO

En su intervención también se ha referido a las palabras del Rey Felipe VI al embajador de mexicano en Madrid, Quirino Ordaz, en las que reconocía que hubo "mucho abuso" durante la Conquista pese a que las Leyes de Indias adoptadas por los Reyes Católicos.

Bergerot se ha preguntado si lo que está pasando es que Felipe VI está "pasando por la izquierda" a Ayuso o que esta está "pasada de vuleltas". "Yo le recomiendo que por favor deje de hacer el ridículo cada vez que habla del censo electoral y de civilizar a la gente. O sea, el tiempo de las cruzadas ya pasó, gracias a Dios. Mire, Presidenta, mirar a nuestra historia de frente es la mejor forma de no sentir vergüenza de España", ha remarcado.

Asimismo, también ha puesto el foco en la ministra de Sanidad, Mónica García, de quien ha afirmado sentir "orgullo" porque va a hacer "cumplir la ley aunque" Ayuso "prefiera mandar a abortar fuera".

"Muy orgullosa de un Ministerio de Sanidad que va a blindar la sanidad universal porque nosotros no dejamos a nadie fuera por no tener papeles, porque negarle el derecho a alguien a un médico es negarle el trato como ser humano y no, señora presidenta, los inmigrantes no son quienes colapsan la sanidad, quienes colapsan la sanidad son Quirón y es usted", ha lanzado Manuela Bergerot, quien ha rematado su intervención afirmando que "no sobran pacientes, falta dinero, médicas y enfermeras en los hospitales".