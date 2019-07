Ayuso dice que PP, Cs y Vox están "obligados" a entenderse y que solo hace falta voluntad política para su investidura

447605.1.644.368.20190730131303

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que los tres partidos de centro derecha, en referencia Vox y Cs, están "más obligados que nunca a entenderse" para contrarrestar un posible Gobierno central de Pedro Sánchez y ha apostillado que para desatascar la situación no hacen falta "firmas ni sellos" sino solo "voluntad política".

En este sentido, ha agregado que en el momento en que Vox le confirme su apoyo futura presidenta regional, el presidente de la Asamblea convocará una sesión de investidura dado que ya cuenta con un acuerdo previo con Cs.

Ayuso, en declaraciones a los medios momentos antes de participar en la Junta Directiva Nacional del PP, ha comentado que frente a un Ejecutivo central de Sánchez "capaz de pactar con cualquiera", los partidos que defienden la Constitución y España tienen que "unirse", por lo que tiene "plena disposición para ello".

Mientras ese acuerdo llega, la candidata popular sigue trabajando y la región está con un gobierno en funciones que trabaja con "eficacia y responsabilidad". Por ello, traslada un "mensaje de tranquilidad" a los madrileños y desea que el acuerdo "llegue pronto".

"Creo que ya no es momento de firmas ni de sellos, es momento nada más de voluntad política", ha apostillado para destacar que en el momento que Vox manifieste que la apoya, se convocará la sesión de investidura.

Por tanto, Ayuso ha insistido que "con voluntad esto se desatasca en cualquier momento" y ha defendido que Madrid debe hacer pronto "de contrapeso" a Pedro Sánchez y esos "socios que lleva en la mochila y que tanto daño hacen a todos".

"Sé que los tres partidos estamos más obligados que nunca a entendernos frente a Sánchez, que pacta con partidos en algunas regiones que hacen homenajes a etarras", ha remachado la dirigente popular para aludir a que Madrid es una región de libertad y de baja fiscalidad.

De la Junta Directiva Nacional del PP, Ayuso espera conocer los nuevos nombramientos "para reforzar" el proyecto del presidente del partido a nivel nacional, Pablo Casado, mientras que en España hay un presidente en funciones "capaz de pactar con independentistas, con aquellos que quieren romper la unidad de España y con el entorno de Batasuna".

Preguntada sobre la posibilidad de que el PP permita la investidura de Sánchez, Ayuso ha dicho que su partido no puede permitir un gobierno que "no duda en pactar y acordar con Bildu" y que "sería bueno" para España que no estuviera el Gobierno de Sánchez por "más tiempo", dado que solo va a perjudicar a la economía y la unidad de España.

"El de Sánchez es un proyecto dañino", ha espetado la candidata popular a la Comunidad de Madrid y que a ella le gustaría "cualquier cosa" que no implicara un Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez.