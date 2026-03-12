Ayuso dice ante Vox que su preocupación está "en que se impongan otros estilos de vida" no en un menú halal en colegios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante un pleno en la Asamblea de Madrid, a 5 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado ante Vox que su preocupación esté "en que se impongan otros estilos de vida" o "el choque cultural" y que no le importa que "los niños musulmanes tengan menús para ellos en los colegios", en referencia a la oferta halal.

Así lo ha trasladado en la sesión de control de la Asamblea de Madrid en una pregunta de la portavoz de Vox en la Cámara de Vallecas, Isabel Pérez Moñino, en la que ha preguntado por los menús en los colegios y lo ha ligado con las políticas migratorias.

"No me importa que los niños musulmanes tengan menús para ellos en los colegios. Lo que me importa es que se le imponga a quienes no lo son. He ahí la clave", ha lanzado Ayuso tras destacado que 3 de cada 100 ciudadanos son marroquíes en la Comunidad de Madrid.

A renglón seguido, ha reivindicado que desde su Administración se están defendiendo "las raíces católicas, la cultura en español y las tradiciones" frente a un Vox que es capaz "de llegar hasta los propios niños y a señalarlos en los colegios". "Saquen a los niños de sus guerras políticas, señores de Vox", ha exigido.

Ha cuestionado a Vox si se va a "censurar" también a través de la "pureza de la raza gastronómica" y ha listado a continuación productos de origen árabe, asiático y americano para espetar a Moñino que la gastronomía en España es "puro mestizaje".

"A mí lo que me preocupa es que los niños estén en los debates políticos. Me preocupa que haya niños que se puedan quedar sin comer. Ustedes les expulsan de los comedores", ha reprochado Ayuso.

En su intervención ha mostrado también su preocupación por el yihadismo y la "política migratoria de Pedro Sánchez que está arrasando con los servicios públicos, especialmente la sanidad a través del turismo sanitario y de todo lo que está proponiendo en las últimas semanas".

"Me preocupa la política migratoria que provoca que ustedes a su vez utilicen mensajes xenófobos y racistas, sin ver lo bueno que también aporta la inmigración. Y sobre todo lo que más nos preocupa es comprobar cómo el Gobierno vive de ustedes. Que si hay menús halal no será por imposición jamás del Gobierno de la Comunidad de Madrid, sino de Sánchez", ha argumentado la presidenta de la Comunidad de Madrid, quien ha afirmado que Vox y Sánchez "no comparten principios, sino intereses".

VOX DICE QUE NO COMBATE EL ISLAMISMO

Por su parte, Pérez Moñino ha ironizado con la preocupación de la presidenta autonómica con el islamismo cuando se "da hasta menú halal en los colegios de Madrid".

"Es educar a los niños en el mensaje de que cada grupo religioso puede vivir según sus propias reglas. Es la creación de pequeñas sociedades paralelas, primero en los colegios y luego en los barrios", ha afirmado Pérez Moñino.

Ella, por contra, entiende que la escuela debería ser un lugar "donde todos aprendan a vivir bajo un mismo marco común, a ser españoles integrándose" y no donde se permite que "comunidades totalmente contrarias a nosotros levanten sus propios muros".

"¿Cuál es el criterio? ¿Adaptar lo público a quienes vienen a vivir de lo público para que no se ofendan? ¿Me va a llamar usted de nuevo paleta por decir que quien viene a nuestro país tiene que adaptarse o se va?", ha rematado.