Ayuso ensalza la trayectoria "llena de éxitos" de Joaquín Sabina y su "brillante carrera": "Gracias maestro por tanto"

El cantante Joaquín Sabina, durante su concierto en el Movistar Arena, a 30 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Joaquín Sabina ofrece este último concierto de su carrera como parte de su gira de despedida "Hola y Adiós". - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ensalzado este martes la trayectoria "llena de éxitos" de Joaquín Sabina y su "brillante carrera" tras el último concierto con el que se despidió el cantante desde el Movistar Arena.

En el acto de aniversario por los 20 años del recinto, testigo de su adiós de la música, la dirigente autonómica se ha referido al cantautor y ha subrayado que ha unido en su carrera "a tanta generaciones a los dos lados del Atlántico", además de triunfar en grandes plazas como París o Londres. "Gracias maestro por tanto", ha expresado Ayuso.

Joaquín Sabina puso punto y finales a su carrera desde el Movistar Arena con canciones que marcaron a generaciones en su gira 'Hola y adiós' que tuvo paradas en el Royal Albert Hall de Londres, el Luna Park y la Bombonera de Buenos Aires, el Olympia de París, el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Auditorio Nacional y el Zócalo de Ciudad de México o el Madison Square Garden de Nueva York.