Ayuso entrega un libro al Papa sobre los valores católicos del pueblo de Madrid: "Estamos entusiasmados con su llegada"

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha entregado este lunes al Papa León XIV un libro sobre los valores católicos de pueblo de Madrid y ha afirmado que en la región están "entusiasmados con su llegada".

Lo ha expresado ante los medios de comunicación desde Ciudad del Vaticano, tras ser recibida en audiencia privada con su Santidad en una reunión que ha durado en torno a una hora.

"Hemos recogido en un libro lo que toda la Comunidad de Madrid hace en torno a la religión católica. Cómo celebramos la Navidad en Sol, cómo se celebra en Buitrago de Lozoya un Belén viviente en San Lorenzo las pasiones de Daganzo, de Chinchón, de Morata... Todo lo hemos trabajado recopilando fotos durante varios meses para que después pueda él ver con más detenimiento cómo vivimos la fe y no sólo la fe, porque hemos hablado de la fe, pero también del saberse comunidad y los valores cristianos que en Madrid se celebran tanto", ha reivindicado la presidenta madrileña.

Díaz Ayuso ha aprovechado su visita para entregar a León XIV la Medalla Internacional de la Comunidad en un gesto de cortesía y agradecimiento de los madrileños antes de su próximo viaje apostólico a la región entre el 6 y el 9 de junio. También le ha entregado algunos de los dulces más destacados de la región como las palmeritas de Morata.

Considera la presidenta que el Papa entre en España a través de Madrid es "una absoluta alegría y un orgullo", a la vez que ha asegurado que en la reunión no han hablado de política y cree que el Sumo Pontífice llevará un mensaje de "unidad" aparcando las "diferencias un rato".

"Él está con mucha ilusión, puesto que quiere mucho a España. Y le he trasladado también lo que va a encontrar de celebración en las calles. Somos una región que sabe celebrar grandes eventos, llena de gente de todas las procedencias, de todas las edades. Es un Madrid que va a celebrar con él y que sabe acoger a ciudadanos de todos los lugares de España y del mundo que van a venir estos días", ha subrayado.