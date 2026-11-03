Ayuso entregará este miércoles la Medalla Internacional de la Comunidad al presidente de Honduras

Archivo - El presidente de Honduras,Nasry Juan Asfura - Camilo Freedman/dpa - Archivo

MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entregará este miércoles la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de la República de Honduras, Nasry Juan Asfura, la máxima distinción honorífica que concede el Gobierno autonómico.

Lo hará tras entregar esta distinción al presidente de Chile, José Antonio Kast, reivindicado su apuesta por la seguridad en el país latinoamericano.

La Real Casa de Correos, sede del Gobierno madrileño, acogerá este acto, después de publicarse el decreto de la presidenta en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM), que reconoce a personalidades e instituciones de relevancia internacional por "su contribución a los valores universales y su impacto en la sociedad", ha informado el Gobierno autonómico en un comunicado.

En los últimos años, el Gobierno regional ha concedido la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid, entre otros, al Papa León XIV, los Estados Unidos de América por el 250º aniversario de su independencia, Edmundo González Urrutia, Javier Milei o Volodímir Zelenski.