Ayuso espera que se escuchen las reivindicaciones de médicos en una huelga "histórica" frente al "desastre" del Gobierno

MADRID 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera que se escuchen las reivindicaciones de los profesionales sanitarios en una huelga "histórica" que arranca hoy frente al "desastre" del Gobierno de Pedro Sánchez en materia sanitaria.

"Está lleno de problemas a diario, siempre en confrontación con los profesionales, y es una huelga que no veremos en todas partes, a la que muchos intentarán no darle la importancia que merece", ha expresado la dirigente regional tras asistir al inicio del montaje de la tuneladora Mayrit, que se incorporará a las labores de perforación del túnel para la ampliación de la Línea 11 de Metro.

Así, ha señalado que este martes empieza una huelga de cuatro días de los profesionales sanitarios, algo que "nunca había sucedido. "Pienso que, ante una situación como la que estamos viendo, con listas de espera en toda España, falta de médicos, espero que sus reivindicaciones se escuchen y sean respetados como se merecen", ha afirmado.

La primera de las cuatro jornadas de huelga convocadas esta semana ha comenzado este martes con cerca de 2.000 médicos y facultativos en las calles de Madrid para protestar por el borrador del Estatuto Marco presentado por el Ministerio de Sanidad, según ha informado la Asociación de Médicos Titulados y Superiores de Madrid (Amyts).