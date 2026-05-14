Ayuso espera un resultado "arrollador" de Juanma Moreno: "Andalucía ha despertado y del socialismo se sale"

La Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la entegra de los galardones a los autores premiados en la 48ª edición de los Premios SM de Literatura Infantil “El Barco de Vapor” y “Gran Angular” 2026, en la Real Casa de Correos, a 1 - José Oliva - Europa Press

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera un resultado "arrollador" del candidato del PP y actual presidente autonómico, Juanma Moreno, porque Andalucía "ha despertado" y se ha dado cuenta de que "del socialismo se sale".

"Los socialistas se piensan que Andalucía sigue siendo la Andalucía de (Manuel) Chaves y de pan y circo y Andalucía ha despertado", ha afirmado la dirigente regional en una entrevista en 'esRadio' recogida por Europa Press.

Así, y de cara a las elecciones de este domingo, ha reivindicado que los andaluces con Juanma Moreno se han dado cuenta de que quieren ser "libres" atrayendo a empresas, emprendedores y proyectos culturales, algo que es "imparable".

Ayuso ha criticado que el PSOE quiere una Andalucía "en blanco y negro" con unos discursos en los que han utilizado la sanidad pública o los errores en los cribados del cáncer, con el único objetivo de "manipular y meter miedo a lpos mayores". "Ha sido ,muy patético", ha denunciado, a la vez que ha criticado cómo el PSOE "desprecia" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Considera que la campaña de Andalucía ha demostrado que el "sanchismo" en igualdad de condiciones es "una filfa" porque en cuanto se saca a un ministro "de la alfombra roja de Moncloa y del plató" es "una catástrofe". "Lo vimos con (Pilar) Alegría y no te cuento este domingo con (María Jesús) Montero. Tú te arrimas a ese escenario y parece que tienes algo de poder, pero en cuanto baja a la calle no se les quiere en ningún sitio", ha aseverado.

Sobre su ausencia en la campaña, la jefa del Ejecutivo autonómico ha aludido a su agenda, tras el viaje de México y con Pleno y la celebración del patrón de Madrid este viernes. "Hago más y ayudo más si me preguntes por la campaña de Andalucía desde aquí que yendo a un mitin", ha defendido.

Así, ha subrayado que intenta ayudar "donde puede" y ha señalado que llevan ya "medio año de campañas". "Yo tengo un Gobierno y tengo una serie de responsabilidades", ha explicado.

