Ayuso espera que la UE "tome nota" de la huelga de jueces y fiscales porque "no pueden ejercer en libertad"

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, espera que la Unión Europea "tome nota" de la huelga que han convocado asociaciones de jueces y fiscales porque "no pueden ejercer en libertad".

Así lo ha trasladado desde la plaza de los Cubos, después de que todas las asociaciones de jueces y fiscales, excepto las progresistas, hayan acordado ir a la huelga de tres días en el mes de julio para protestar por las reformas anunciadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre el acceso a ambas carreras y sobre la Fiscalía, para adaptarla al futuro cambio de modelo del proceso penal, donde las instrucciones pasarán de jueces a fiscales.

"Es muy preocupante y espero que Europa tome nota porque es algo que no ha sucedido en largos años. No puede ser que asociaciones pidan amparo y de fiscales pidan amparo porque no pueden ejercer en libertad su trabajo", ha reprochado este martes la dirigente autonómica.

Además, ha criticado que jueces y fiscales tengan que irse "a una huelga histórica" porque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "necesita justificarse para que en todo momento no haya alternancia política".

En concreto, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), el Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Fiscales (AF) y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) han apoyado hacer huelga contra el Ejecutivo los días 1, 2 y 3 de julio, además de convocar una concentración el 28 de junio frente a la sede del Tribunal Supremo.