Ayuso y Feijóo clausuran el viernes en Arganda las jornadas de inicio del curso político del PP de Madrid

MADRID 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP madrileño, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, clausuran este viernes en Arganda del Rey las tradicionales jornadas con las que el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea regional da inicio al curso político.

El encuentro, que se celebra por quinto año consecutivo esta localidad, será inaugurado este jueves por el portavoz del Grupo Popular en la Cámara legislativa madrileña, Carlos Díaz-Pache.

Ese mismo día se celebrarán distintas mesas redondas y reuniones en las que se abordarán los principales objetivos y proyectos para esta nueva etapa, según han apuntado desde el PP de Madrid.

Entre estos retos para el nuevo curso político están los terceros Presupuestos de la actual Legislatura, que serán remitidos próximamente por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso para su tramitación en la Cámara vallecana.

Como colofón a esta jornada de jueves, también intervendrá el secretario general del PP madrileño, Alfonso Serrano.