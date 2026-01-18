Ayuso firma la Declaración de Zaragoza junto con Feijóo y el resto de presidentes autonómicos del PP

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - PP

MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado hoy la 'Declaración de Zaragoza', junto con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el resto de presidentes autonómicos del partido, ha informado el PP de Madrid en un comunicado.

Mediante este documento se fija la posición del Partido Popular sobre la financiación autonómica tras "el acuerdo bilateral del presidente del gobierno con los independentistas catalanes".

El líder del PP ha reunido en Zaragoza a los presidentes autonómicos del PP para hacer un frente común contra la propuesta de financiación que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez y trazar las bases del modelo que el PP aprobará si llega al Palacio de la Moncloa.

El PP ya ha anticipado que combatirá la propuesta del nuevo modelo de financiación que ha presentado la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que incrementa el porcentaje de cesión a las CCAA del IRPF desde el 50 al 55% y del IVA desde el 50 al 56,5%, con lo que los recursos del sistema aumentarán en aproximadamente 16.000 millones de euros para el 2027.

Todas las CCAA --salvo Cataluña-- expresaron este miércoles en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su rechazo explícito al nuevo modelo de financiación autonómica presentado por el Gobierno por entender que nace "viciado" por el pacto previo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y el líder de ERC, Oriol Junqueras.

Feijóo, que ha acusado a Sánchez de "jugar con la igualdad" de los españoles, ya ha avanzado que llevará el rechazo de las CCAA a la reunión que tiene el próximo lunes en Moncloa con el jefe del Ejecutivo por entender que el sistema "no responde a las necesidades de la gente, sino a la exigencias del separatismo". "Seré altavoz de lo que es justo. No se puede seguir adelante con esto", dijo el pasado jueves.

EL PP DICE QUE, EN CASO DE APROBARSE, LO DEROGARÁ SI GOBIERNA

El PP considera que el nuevo sistema que intenta "imponer" el Gobierno "orilla el consenso" y supone una "deslealtad institucional y una traición a los españoles". Sin embargo, la ministra de Hacienda ha negado que haya "privilegio" o "trato de favor" a Cataluña con el nuevo modelo y ha subrayado que las comunidades van a poder optar por no aplicar el nuevo sistema. "El que quiera seguir con un modelo previo porque cree que le va mejor, no hay problema", dijo este miércoles.

Aunque las CCAA del PP han expresado su rechazo en bloque al nuevo sistema, han evitado aclarar en este momento si se acogerán a él en caso de ser aprobado y se limitan a señalar que el Gobierno no tiene los votos para que salga adelante en el Congreso. Por lo pronto, Junts ha expresado su rechazo al nuevo modelo asegurando que su opción es un concierto económico.

En cualquier caso, fuentes de 'Génova' ya avisan que si llegara a aprobarse, será derogado cuando Feijóo gobierne. De hecho, el PP ha avanzado que presentará su propio plan de financiación consensuado con las CCAA en "el plazo de un año" si llega al Palacio de la Moncloa, en línea con las bases que ya se recogen en la declaración que el líder del PP y sus presidentes autonómicos firmaron el 6 de septiembre de 2024 en el Palacete de los Duques de Pastrana (Madrid).