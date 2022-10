Ayuso hablará con Sánchez, si tiene hoy oportunidad, de las cifras "tejidas de irrealidad" de los PGE a Madrid

MADRID, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado esta mañana que hablará hoy durante los fastos del Día de la Fiesta Nacional, si tiene oportunidad, de las cifras "tejidas de irrealidad" que a su juicio son las cantidades destinadas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la región.

En declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, ha indicado que aunque "hoy no es el día", si tiene ocasión hablará con el presidente de este tema, ya que son "cifras inexistentes, papel mojado". "Una comunidad solidaria como la nuestra, que tiene un compromiso con el conjunto de los españoles, está siempre infrafinanciado y lo que está pasando es evidente. No es solo cuestión de presupuestos. Si tengo la oportunidad, le diré que hay que atender a Madrid, que no se puede descapitalizar y tiene que atender a unas cuestiones básicas", ha indicado.

Preguntada también por la admisión por parte del Tribunal Constitucional a trámite el recurso que presentó el Gobierno regional contra el decreto de ahorro energético del Ejecutivo central, Ayuso ha señalado que "invade competencias y son lesivos para los comerciantes", por lo que consideran que es "inconstitucional".

Respecto a la crisis en el poder judicial, la titular del Gobierno autonómico ha subrayado que se trata de "una situación enquistada que no tiene más solución que buscar un nuevo sistema para que los jueces sean elegidos por magistrados por máximo nivel y no por los partidos, que hacen desgastar la imagen del Poder Judicial tan necesario".

"Hay que darse cuenta que el Poder Judicial nos recuerda a todos donde están los límites, en un país garante, donde impere el imperio de la ley y donde no impere la ley del más fuerte. Por eso, el Poder Judicial es clave y espero que haya un acuerdo o una reforma, que impulsará el PP. Esto no va por conservadores o progresistas, sino que tienen que ser los mejores, que es lo que ha caracteriza el poder judicial español", ha añadido.