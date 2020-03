Ayuso hace balance sobre estado de las residencias y material sanitario con los portavoces de la Asamblea

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho balance este miércoles con todos los portavoces de la Asamblea de Madrid, mediante una reunión telemática, sobre el estado de las residencias en la región y las dificultades que están teniendo para obtener material sanitario.

A la reunión virtual, que se ha celebrado por la plataforma Zoom y que ha tenido una duración de 2 horas, se han conectado todos los portavoces, Ángel Gabilondo (PSOE), Alfonso Serrano (PP), César Zafra (Cs), Pablo Gómez Perpinyà (Más Madrid), Rocío Monasterio (Vox) y Jacinto Morano (Unidas Podemos-IU).

En una rueda de prensa telemática, ofrecida a través de Telemadrid, Ayuso ha indicado que durante el encuentro han estado dando cuenta de la gestión que ha estado realizando la Comunidad de Madrid y en qué situación se encuentra sobre la disponibilidad de material.

Asimismo, han hecho balance de la situación de las becas de comedor, sobre los niños que están recibiendo comidas; de las residencias y les ha trasladado las dificultades que tienen para conseguir material sanitario.

Esta reunión virtual la mantendrá todos los miércoles con los portavoces después de la reunión del Consejo de Gobierno. "Estaremos en contacto durante estos días para lo que necesiten pero los miércoles es un buen día para formalizar esta videoconferencia", ha señalado Ayuso.

MEJORAR LA SITUACIÓN DE LAS RESIDENCIAS, PIDE UNIDAS PODEMOS

En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz de Unidas Podemos-IU, Jacinto Morano, ha trasladado a la dirigente madrileña su "plena disposición a colaborar en beneficio de los madrileños" pero también han planteado algunas cuestiones que les parece importante "rectificar" como "la situación de las residencias de la Comunidad de Madrid; la ocupación en la sanidad pública y privada; la situación de los alquileres sociales o la alimentación de los menores de la Comunidad".

Por su parte, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, se ha mostrado agradecido de que Ayuso haya mantenido informados siempre a los portavoces de cada grupo y ha asegurado que la reunión a discurrido en un clima de "cordialidad y respeto". Se han abordado también cuestiones como la atención primaria.

"Madrid siempre va a ser leal con el estado de España, pero no se nos puede pedir que no seamos responsables y no reclamemos para Madrid lo que necesita. Lo pediremos allí donde haga falta con humildad y responsabilidad", ha aseverado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))