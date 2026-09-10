Ayuso impulsará 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible y un mapa regional con inmuebles en desuso

Un bloque de viviendas en construcción , a 8 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio / Europa Press

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, informará este jueves de la construcción de más de 3.000 nuevas viviendas de alquiler asequible, la puesta en marcha de un plan integral de rehabilitación del parque residencial y la elaboración del primer mapa regional de inmuebles en desuso o deshabitados.

Así lo trasladará durante la primera jornada del Debate del Estado de la Región, en la que desgranará un nuevo paquete de medidas para reforzar la política regional en materia de vivienda, según han indicado desde el Gobierno autonómico.

El mismo contempla la edificación de 3.100 pisos residenciales, de los que 2.500 se incorporarán al Plan Vive Solución Joven, programa de colaboración público-privada de España que busca facilitar el acceso a una casa a precios asequibles, y 600 serán promovidos por la Agencia de Vivienda Social (AVS), destinados prioritariamente a los colectivos con mayores dificultades.

Dentro de esta nueva ampliación del Plan Vive, la Comunidad de Madrid establecerá una reserva de viviendas para miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con el objetivo de favorecer su permanencia en la región. Con esta ampliación, este programa alcanzará un total de 16.500 casas en la región.

Al mismo tiempo, el Plan Vive Sanitario para ofrecer alquileres a precios asequibles al personal del sector sanitario menor de 35 años ya ha reservado 120 inmuebles específicos de una promoción de 1.000 nuevas viviendas junto al Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes.

MODERNIZAR EL PARQUE DE VIVIENDAS

La segunda gran iniciativa será Rehabilitar Madrid, un proyecto dotado con 450 millones de euros, financiado en parte con cargo al Plan Estatal de Vivienda, destinado a modernizar el parque de viviendas, especialmente los edificios de mayor antigüedad.

La intervención se desarrollará en barrios completos e inmuebles para incrementar la eficiencia energética, favorecer la accesibilidad, reforzar la conservación de las casas y elevar la calidad de vida de sus residentes.

Entre las principales actuaciones figuran un programa autonómico con 33 millones de euros de inversión para impulsar la instalación de ascensores y el refuerzo de la red de oficinas de rehabilitación.

PRIMER MAPA REGIONAL DE INMUEBLES DESHABITADOS

Asimismo, la Comunidad de Madrid elaborará el primer mapa regional de inmuebles en desuso o deshabitados, una herramienta con la que identificará de forma precisa estos activos y orientar las políticas públicas para acelerar su incorporación al mercado del alquiler.

Estas propuestas se suman a otroas como el proyecto de Ley de Medidas Urgentes en materia de Vivienda, que incluye actuaciones para movilizar suelo, agilizar los procedimientos administrativos, reforzar la seguridad jurídica y favorecer la construcción.

Con esta estrategia, la Comunidad de Madrid prevé promover más de 70.000 con algún tipo de protección durante la presente legislatura y sentar las bases para el desarrollo de 280.000 en los próximos quince años, con el objetivo de aumentar la oferta y facilitar el acceso a un hogar a precio asequible.