Ayuso insta a Vox a llevar a las Cortes la pérdida de nacionalidad a migrantes condenados por organización criminal

Archivo.- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha instado este domingo al Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea a llevar a las Cortes Generales su propuesta para que los migrantes pierdan la nacionalidad española adquirida si tienen una condena firma por pertenencia a organización criminal y sean expulsados del país.

En un mensaje en su cuenta personal de la red social 'X', la jefa del Ejecutivo autonómico ha recalcado que la Comunidad de Madrid no es competente para abordar esta cuestión y ha animado a Vox a llevar este debate "a su sitio", las Cortes Generales.

Lo hace tras una Proposición No de Ley (PNL) registrada por registrada en la Asamblea de Madrid en la que la formación liderada por Isabel Pérez Moñino buscará el apoyo del PP para reclamar esta modificación legal al Gobierno de España.

En concreto, en ella se insta al Gobierno regional para que, a su vez, inste al Gobierno de la Nación a promover reformas legales en materia de nacionalidad y extranjería vinculada a la pertenencia a organizaciones criminales, entre ellas la pérdida de nacionalidad española.

Una iniciativa que recibirá el 'no' del PP en la Cámara Vallecana, donde cuenta con mayoría absoluta, según apunta la presidente madrileña en su mensaje. "No haremos perder el tiempo a nadie", ha apostillado al respecto Ayuso, quien ha recalcado que "lo primero que debe hacer un criminal es cumplir condena".

En respuesta, la portavoz de Vox en la Asamblea ha subrayado que la propuesta busca que desde la Comunidad "se presione" al Gobierno central "para quitarle la nacionalidad regalada a los pandilleros" del "Madrid de todos los acentos" de Ayuso. "Si votas 'no' será que tienes algún interés en que la mantengan", ha zanjado.