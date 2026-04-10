Ayuso lamenta el asesinato de un menor en Villanueva y traslada su pésame a la familia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este viernes la muerte de un menor ayer tras ser apuñalado en Villanueva de la Cañada, trasladando el pésame del Gobierno regional a la familia.

"Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia. También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de #SUMMA112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida", ha escrito en un tuit colgado en la red social X.

La Guardia Civil ha detenido ya al autor de la muerte del chico, quien ayer sufrió una agresión con arma blanca en el Centro Cultural de ese municipio madrileño.

Tras el apuñalamiento, el 112 traslado con pronóstico crítico al adolescente al hospital 12 de octubre tras ser víctima de la citada agresión con arma blanca en el Centro Cultural de Villanueva de la Cañada.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informando de una agresión en el Centro Cultural La Despernada se produjo ayer a las 19.45 horas, tras lo que se desplazó al lugar del suceso la Policía Local, la Guardia Civil, que investiga lo ocurrido, y el propio SUMMA 112, que ha atendido a la víctima.

El menor presentaba heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, y ha entrado en parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre.

Al hilo de lo acontecido, el Ayuntamiento ha convocado "un minuto de silencio en su recuerdo en la plaza de España" este viernes a las 12 horas, decretando también la suspensión de todos los actos programados en la agenda municipal.

Asimismo, el Consistorio ha reiterado su apoyo a la familia del menor fallecido y ha apelado "a la responsabilidad y a la calma de toda la ciudadanía en estos momentos difíciles".