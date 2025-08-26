Ayuso lamenta la muerte de Manuel de la Calva, integrante del Dúo Dinámico: "Gracias por tanto"

Archivo - Los integrantes del Dúo Dinámico, Manuel de la Calva (i) y Ramón Arcusa (d), posan para Europa Press, a 9 de mayo de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado este martes el fallecimiento del cantante Manuel de la Calva (Barcelona, 1937), integrante del Dúo Dinámico, que ha muerto a los 88 años de edad, según ha informado su compañero Ramón Arcusa en una publicación en las redes sociales del grupo.

"Lamentamos profundamente la muerte de Manuel de la Calva. Nuestro más sentido pésame a Ramón Arcusa, a su familia y amigos. Descanse en paz. Gracias por tanto", ha escrito la presidenta madrileña en la red social 'X'.

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, también ha lamentado la muerte de "la otra mitad del Dúo Dinámico" en la misma red social. "Siempre recordaremos con alegría su música y su sonrisa", ha expresado el consejero.

Manuel de la Calva conoció a Ramón Arcusa en la empresa de motores de aviación Elizalde donde ambos habían entrado a trabajar. Siendo todavía unos adolescentes se unieron para emular a los ídolos de su época y, así, en los últimos días de 1958, se presentaron por la radio en público, bautizados como The Dynamic Boys, que el presentador del programa castellanizó como Dúo Dinámico.

Arrancó de este modo una carrera artística marcada por innumerables éxitos, que dieron color a una España todavía en blanco y negro y que no tardarían en dar el salto al otro lado del Atlántico. En los primeros años 60, además, participaron como protagonistas en cuatro largometrajes.

El grupo es autor de éxitos tan populares como 'Quince años tiene mi amor', 'Quisiera ser', 'Perdóname', 'Mari Carmen', 'Esos ojitos negros' o 'Amor de verano'.

En 2014, el dúo recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, en reconocimiento a su trayectoria, que se sumó a otros galardones como la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo (2010) o la Medalla de Honor de SGAE (2024).

Paralelamente a su carrera en el Dúo Dinámico, Manuel de la Calva fue también compositor, arreglista o productor para otros artistas (como Julio Iglesias, Camilo Sesto, Nino Bravo o Massiel), y llegó a registrar más de 560 títulos en SGAE, entidad de la que fue socio desde octubre de 1960.