Ayuso llama al PP de Madrid a hacer "dieta detox" contra "los excesos progresistas" en los que les intentan hacer caer

Publicado 29/01/2020 19:54:21 CET

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha hecho un llamamiento al PP de Madrid para hacer "dieta detox" sin complejos para liberarse de "los excesos progresistas" que muchas veces han utilizado en sus palabras, vocabulario y expresiones y que tanto una y otra vez les intentan "inocular a través de los medios de comunicación y de muchísimos mantras".

"Cada vez que venga una ola nos van a intentar arrastrar y cada vez que alguien disienta será acorralado como extremo.... ¡Recordad, dieta detox! Vamos a hacer un diccionario de palabras a extirpar apelando a la verdad", ha lanzado en su intervención en la Junta Directiva Autonómica del PP de Madrid.

Asimismo, Ayuso ha sostenido que "frente a intervencionistas que están centrados solamente en no perder su poder y controlarlo todo para lograr sus objetivos" los 'populares' tienen que demostrar que son el partido "de las soluciones a los problemas reales".

"Durante los próximos años España se va a dividir entre una legión de autómatas, que siguen a sus líderes supremos por necesidad, y aquellos que nos vamos a revelar en favor de la libertad individual para 47 millones de españoles. Esto va a ir más allá de izquierda y de derecha, esto va a ir de ciudadanos que no quieren perder el control de su vida y aquellos que quieran dejarse llevar mansamente", ha lanzado. Ellos, desde la autonomía, opondrán "resistencia" como "siempre" han hecho.

Así, ha remarcado que no se puede permitir que los populismos "siembren de hambruna, de miseria, de división social cada democracia". Por ello, ha asegurado que el PP estará "al frente sin particularismos, sin fisuras, sin medidas tintas y con el afán de unir a todos aquellos" que tengan intereses comunes "más allá de partidos, se trata de objetivos comunes".

En este punto, ha sostenido que van a hacer todo lo que está en sus manos para que otras formaciones se suban a su estela y a esa unión porque "ahora más que nunca" tienen que estar organizados. "Somos más los que estamos al otro lado", ha subrayado.

La batalla se debe dar "con moderación", sin perder la firmeza "en sus convicciones" y con la legitimidad que les da haber llevado a la Comunidad a ser "el motor económico de España, de crear empleo como nunca en los momentos más difíciles y, por supuesto, sin dejar a nadie atrás".

Para Ayuso, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y "su séquito están maniobrando entre bambalinas para articular un cambio de régimen en España". "Su hoja de ruta es clara: colectivizar, victimizar, dividir e inventar problemas inexistentes para después presentarse como la solución", ha lanzado.

"MADRID ESTÁ EN LA DIANA"

Según la jefa del Ejecutivo autonómico, "Madrid está en la diana", es "la pieza de caza mayor de la izquierda", porque son la prueba de que "el socialismo es el camino recto hacia la pobreza". Frente a esto, ha defendido que la Comunidad es la autonomía que más personas, empresas e inversiones acoge en busca de "proyectos de vida". Además, Ayuso ha recordado que ella quiere trabajar de la mano del resto de comunidades autónomas y ha anunciado que, en este sentido, viajará a Cataluña este fin de semana, donde ofrecerá una charla sobre la construcción de puentes entre ambas regiones.

"El PP de Madrid ha permitido que vivamos en la mejor comunidad de la historia y me siento en la obligación política de continuar con ese legado", ha declarado, al tiempo en el que ha ensalzado la gestión, en entre otras materias, de la sanidad, educación y fiscalidad.

Además, Ayuso ha incido en que desde su formación no se niegan a tener alianzas con otros partidos y a mejorar sus iniciativas pero en concreto sobre el 'pin parental' ha defendido que "cuando algo no es verdad no se puede asumir".