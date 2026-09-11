Ayuso niega inversión de dinero público en la F1 pero abre la puerta a hacerlo por el "beneficio que tiene" para Madrid

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el acto de presentación del trofeo al ganador del Gran Premio de España de Fórmula 1, a 26 de febrero de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha negado que se haya invertido dinero público en el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebra este fin de semana en la región, pero ha abierto la puerta a hacerlo por el "beneficio que tiene" para Madrid.

Lo ha deslizado así en la segunda sesión del Debate del Estado de la Región, que se celebra en la Cámara autonómica, en la que ha criticado que la izquierda diga que la F1 solo es "para los ricos". "Es que esto es muy gracioso. Resulta que Madrid no pone dinero público en la Fórmula 1, cosa que deberíamos empezar a hacer por el beneficio que tiene", ha afirmado.

Además, se ha vuelto a referir al circuito de Cataluña al preguntar "cuánto dinero se invierte" desde la Administración. "40 millones. Hay que tener poca vergüenza, poca vergüenza para hablarnos así", ha criticado la presidenta madrileña.

De cara al fin de semana, la dirigente regional ha subrayado los "días gloriosos" que va a atravesar la región con la llegada de Gran Premio de España de Fórmula 1, que arranca ya "con normalidad".

"Quiero felicitar a la organización del Gran Premio de España de Fórmula 1, porque las primeras noticias que nos llegan de este día glorioso para nuestra región y para el conjunto del país son inmejorables. Ha empezado con normalidad y sobre todo está demostrando la capacidad de organización de logística y de servicios públicos que tiene la Comunidad de Madrid", ha reivindicado.

Así, ha subrayado que pocos circuitos, por no decir "ninguno del mundo", pueden presumir de todas las prestaciones que tiene la Comunidad de Madrid y por ello considera que los que "sí quieren a Madrid" hoy están "de enhorabuena".

La líder del Ejecutivo madrileño ha destacado que lo que cabe en la región son "las ganas de querer y hacer las cosas con corazón y compromiso" y "ni la zozobra, ni la decadencia, ni el desguace del Estado de Derecho, la impunidad y la decadencia tienen un rincón".

Por ello, ha subrayado que este Gran Premio es "para todos los españoles" y para todos aquellos "que quieren una sociedad mejor, un mundo de prosperidad, oportunidades, apertura, alianzas, riqueza, crecimiento y, por supuesto, también los mejores servicios públicos".