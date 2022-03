Ayuso no habla con Casado ni espera nada y asegura que tanto el cómo Egea saben que "no hay nada" con el contrato

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que no se habla con el todavía líder del PP, Pablo Casado, ni espera nada de él y asegura que tanto él como el exsecretario general del partido Teodoro García Egea saben que "no hay nada" con el contrato público vinculado a su hermano.

"Lo que ha pasado es una maquinaria que se puso para destruirme en lo personal y en lo político que se basó en dos vías. La política fue intentar dividir mi grupo parlamentario, a los alcaldes de la Comunidad de Madrid y muy especialmente a mi Gobierno y en la parte personal intentaron crear un relato sobre corrupción donde no lo había", ha señalado en una entrevista en 'Antena 3', recogida por Europa Press.

Para Ayuso, "esto es algo gravísimo" que no había ocurrido nunca en su partido y ha subrayado que ellos saben "que no hay nada" pero lo que pasa es que "se agarraron a esto para intentar destruirla "utilizando a la familia, que es lo más duro que puede haber". A su parecer, lo grave es "cómo tienen ellos esos datos".

La presidenta madrileña ha defendido que "todo está en A" y "todo está fiscalizado" pero han intentado por todos los medios destruirla, desgastarla, para que no optará a la Presidencia del partido en Madrid. La jefa del Ejecutivo regional ha reconocido que no habla con Casado. "Ya está bien aquí, el saber que están constantemente buscando mi destrucción es algo obsesivo. Yo lo que quiero es pasar página", ha declarado.

En todo caso, ha hecho hincapié en que el problema no era solo con ella. "No cayeron en dos días solo por mí... toda la organización estaba ya desde hace mucho tiempo cansada por muchos motivos distintos", ha dicho. Ayuso ha considerado que su caso fue "el más llamativo, el final, el más grave pero no era el único ni mucho menos".