Díaz Ayuso no pone líneas rojas para futuros pactos pero sí "azules" como impuestos bajos, empleo y libertad de elección

Actualizado 25/03/2019 14:14:39 CET

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PP a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha evitado este lunes poner líneas rojas para futuros pactos postelectorales pero sí ha hablado de "azules", entre las que estarían la defensa de la rebaja de impuestos, la creación de empleo y la libertad de elección tanto de hospitales como de centros educativos.

Así lo ha señalado este lunes en declaraciones a los medios de comunicación, tras visitar el Hospital La Paz, donde ha defendido que en las elecciones de mayo sale "a ganar" y que será a partir de la cita electoral cuando tendrá que ver los resultados de las urnas para gobernar "con o sin ayuda de los demás grupos parlamentarios".

"Yo me pienso entender con todos y quiero buscar estabilidad en la Comunidad de Madrid. Lo que sí voy a pedir en esos pactos es que el partido que necesitara o no para seguir adelante me tiene que acompañar en la defensa de la bajada de impuestos, en la ayuda para crear empleo, apoyando y contribuyendo con los autónomos y empresarios, dotando a los españoles de la mejor Sanidad pública" así como defendiendo la libertad de elección "de hospital, de médico, de colegio y de tipo de educación".

Díaz Ayuso pedirá que la apoyen en esto y ha hecho hincapié en que en cualquier grupo que lo haga se tendrá que entender. Así, ha defendido que lo importante es que "los ciudadanos todos los días se tienen que levantar y tienen que tener una Sanidad de primera, elegir un buen colegio para sus hijos".

"Hay que gobernar para todos", ha dicho, aunque a renglón seguido ha asegurado que hay partidos, como Podemos, con los que no pactaría porque abogan por "rupturas, divisiones sectarias y dinamitar la convivencia".