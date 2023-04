Ayuso no se quiere "aprovechar" de la fuga de concejales de Ciudadanos y verá "caso a caso" las integraciones

NAVACERRADA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado no se quiere aprovechar de la salida de concejales de Ciudadanos y tratará "caso por caso" la integración de algunos de ellos en su partido.

Así lo ha señalado, en declaraciones a los periodistas, antes de un paseo por Navacerrada, después de que la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, presentase este mismo martes la lista electoral con la que concurrirá por la formación 'naranja' a los comicios, de la que se caen seis de sus diez concejales.

"Es algo que no me incumbe. Es algo de lo que no me quiero aprovechar", ha señalado la presidenta madrileña. Para la dirigente regional, los "problemas internos" de esta formación se alejan de ella porque nunca le ha gustado inmiscuirse "en los problemas de los otros partidos".

Ayuso ha insistido en que ahora mismo se encuentran elaborando las listas y "lo único que le he pedido a las personas que piensan que hay candidatos de Ciudadanos que pueden integrarse" con ellos como concejales es que sean personas con las que hayan tenido "similitudes" y también "discrepancias", pero que "se haya mantenido un respeto". Tampoco quiere que hayan pasado por más de un partido antes, porque no le parece "que quede bien".

"Si hay oportunidades de integrar a algunos que hayan gestionado bien pues se verá caso a caso pero en líneas generales lo que quiero es renovar las listas del partido en Madrid con gente o de la casa que nunca haya tenido oportunidad, gente nueva que da un paso al frente, y con la experiencia que poseemos", ha trasladado.