Ayuso ofrece al Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad para los rescates del terremoto de Venezuela

Labores de rescate en un edificio afectado por el doble terremoto de Venezuela - Marcos Salgado / Xinhua News / Europa Press / Cont

MADRID 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido este jueves al Ministerio del Interiro el Equipo de Emergencia y Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid (ERICAM) para ayudar en las labores de rescate tras el terremoto de Venezuela.

Lo ha explicado en una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, donde ha explicado que está compuesto por 40 efectivos, cuatro unidades caninas para localización de víctimas y profesionales sanitarios del SUMMA 112.

"Son un equipo de élite que está especializado en rescates y en ayuda a víctimas. Lamento que el pueblo de Venezuela después de todo lo que ha vivido encima le pase algo así. Por eso, vamos a estar a su entera disposición en todo lo que haga falta", ha planteado la mandataria autonómica.

El contingente están a disposición si el Gobierno de España activa transporte militar dentro del mecanismo europeo de protección civil o en coordinación directamente con las autoridades venezolanas.

El ofrecimiento llega después de que un doble terremoto haya azotado el norte del país sudamericano causando, de momento, más de 30 muertos y 700 heridos sin tener en cuenta La Guaira, la "zona de desastre".