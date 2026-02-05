Ayuso y la oposición se reencuentran este jueves en el primer Pleno del año con la migración en el centro del debate

Archivo - La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante una sesión plenaria en la Asamblea de Madrid. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reencontrará este jueves con su oposición parlamentaria --Más Madrid, PSOE y Vox-- en el primer pleno de 2026 en la Asamblea de Madrid que tendrá en el centro del debate la migración.

Así, la Cámara de Vallecas vuelve a abrir sus puertas a la actividad parlamentaria, que quedó suspendida como cada año tras el Pleno de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, que se celebró el 19 de diciembre.

Reanuda su actividad en el arranque de un año preelectoral y sin haberse celebrado las tradicionales reuniones en la Real Casa de Correos con las que se daba inicio a los cursos políticos y que Ayuso declinó hacer en esta ocasión tras los "insultos" recibidos en septiembre.

Una falta de confianza en la oposición que explicitaba este miércoles en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel García Martín. "Esperamos entre poco y muy poco. Ya sabemos que Más Madrid y el PSOE de Madrid se han convertido en los principales palmeros del 'sanchismo' y que Vox seguirá haciendo el caldo gordo a la izquierda y a la ultraizquierda", planteaba.

LA MIGRACIÓN, EN EL CENTRO

El reencuentro tiene lugar, además, con la migración como telón de fondo, uno de los principales puntos de fricción con la izquierda pero también con Vox. Un choque potenciado por el proceso de regularización aprobado por el Gobierno central y que se calcula que podría afectar a 500.000 personas.

Ayuso ha tachado de "trampa" esta regularización, acusando al Ejecutivo de querer "inmigrantes pobres" sin "medir las consecuencias" de lo que puede suponer la medida. También ha afirmado que se busca modificar el censo electoral.

Una posición que comparte Vox, quien ha asegurado que se está promoviendo un "gran reemplazo" con el objetivo de "barrer y eliminar físicamente a los españoles y sustituirlos por musulmanes". Pero en sus críticas ha acusado en reiteradas ocasiones a Ayuso de potenciar el "efecto llamada".

En cambio, desde la izquierda se ha recordado que los migrantes regularizados no tienen derecho de voto si no tienen la nacionalidad. Más Madrid afirmaba que el tensionamiento de los servicios públicos radica en la "falta de inversión crónica en los servicios públicos" y no en la migración.

El PSOE tachaba de "bulo como una casa" las afirmaciones sobre el censo electoral y destacaba que "9 de cada 10 inmigrantes" llegan de América, recordando a Ayuso que afirmó que Madrid es la plaza de "todos los acentos".

PRIMERAS PREGUNTAS DEL AÑO

Este jueves Pleno arrancará con dos minutos de silencio. El primero será por los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y el segundo por el exdiputado socialista Modesto Nolla.

Luego llegará el turno de las preguntas de la sesión de control a Ayuso y Vox comenzará el año con una sobre migración. Su portavoz, Isabel Pérez Moñino, requerirá información sobre el nuevo contrato para el acogimiento de menores extranjeros no acompañados.

Moñino fue el lunes en Junta de Portavoces muy crítica con este nuevo contrato. "(Nosotros) Cerraríamos los centros de menas, cortaríamos el grifo a todas estas mafias que se están lucrando con el tráfico de personas y así se cesaría también el efecto llamada ese que la señora Ayuso critica de Sánchez", lanzaba.

La portavoz del PSOE, Mar Espinar, preguntará por la agenda de la presidenta en el último mes y ponía en el foco sus "encuentros internacionales revestidos de manera personal" mientras La Paz está "a cuatro grados bajo cero en urgencias" y los colegios "están sin calefacción".

Su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, preguntará si el Gobierno regional está abordando los problemas de los madrileños y madrileñas. "A ver si nos cuenta qué está haciendo para mejorar el acceso a la asignada de los madrileños, el acceso a la vivienda y para poder combatir la crisis del poder adquisitivo que sufren las familias madrileñas", deslizaba el lunes.

Por último, el portavoz del PP, Carlos Díaz-Pache, requerirá información sobre los objetivos del Gobierno regional para el primer semestre de 2026. Ironizaba el lunes con la "costumbre curiosa" del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso de "cumplir sus compromisos y el programa electoral con el que se presentó a las elecciones".

Tras las preguntas a Ayuso llegarán las dirigidas a los consejeros que tratarán, entre otros, sobre Telemadrid, el modelo de financiación autonómica, el Plan de Rescate de Matemática, vivienda, Mercosur, la inclusión de migrantes y Fitur 2026.

COMPARECENCIA DE DÁVILA

A continuación será el turno de la comparecencia de la consejera de Familia, Juventud y Políticas Sociales, Ana Dávila, a petición del PSOE para informar sobre las "consecuencias de la falta de ejecución presupuestaria" de la Agencia Madrileña de Atención Social (Amas) en 2024.

Los socialistas pidieron esta comparecencia tras conocerse en el informe de la Cámara de Cuentas de 2024 que se traspasaron 61 millones del Amas, que tiene entre sus funciones las residencias de mayores, para pagar la deuda del Grupo Quirón. Cargaron contra este movimiento al entender que buscaba "debilitar" los servicios públicos para engrosar las cuentas de resultados de algunas empresas.

En cambio desde la Comunidad de Madrid se defendió que el Ejecutivo invierte "más que nunca" en residencias con más de 60.000 plazas en atención a la dependencia y en discapacidad.

PROPOSICIONES NO DE LEY

Para concluir se abordarán las Proposiciones No de Ley. En la primera de ellas PSOE buscará el consenso de la Cámara para pedir a la Comunidad que se sume al Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Más Madrid hará lo propio para pedir al Gobierno autonómico que incorpore la perspectiva de género integral y desarrollar una estrategia específica para los problemas con mayor prevalencia en hombres y también para que se retire el Anteproyecto de Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia de la Comunidad de Madrid.

Por último, Vox tratará de que la Asamblea pida a la Comunidad que reclame al Ministerio del Interior que incorpore en los balances de criminalidad el lugar de origen de los infractores que delinquen en la Comunidad de Madrid.