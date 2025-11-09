Ayuso pide a la Almudena "convivencia", prosperidad "para todos" y atender a la gente que "está sola"

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a la Virgen de la Almudena, patrona de la ciudad, "convivencia", prosperidad "para todos" y atención a los más vulnerables, especialmente a la gente "que está sola".

"Espero que esto no suceda, no vaya más, porque ocurre y por todos ellos yo creo que es por quien merecemos la pena pedir", ha trasladado la presidenta autonómica en declaraciones a Telemadrid, recogidas por Europa Press, instantes antes de su entrada a la catedral, donde ha destacado que las "calles llenas" para celebrar en el Día de la Almudena las "tradiciones, la fe y las raíces cristianas".

"Es nuestra forma de vivir, de entender el mundo de esa manera alegra, abierta. Y por eso creo que sería, es tan bonito y está lleno de gente, de familias, de personas de todas partes que vienen pidiendo lo mismo", ha expresado Ayuso.