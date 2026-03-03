Ayuso pide a castellanoleoneses que hagan a Sánchez sufrir "su enésima derrota" para que España tenga un "nuevo triunfo"

Archivo - (I-D) El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a su llegada al pregón de la Semana Santa de Valladolid, en la Real Casa de Correos, a 18 de febrero de - Gabriel Luengas - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido este martes el apoyo para el candidato a la reelección a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en las elecciones del 15 de marzo para que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sufra "su enésima derrota" y España tenga un "nuevo triunfo".

Así lo ha expresado la dirigente regional en un mitin en Ávila junto al presidente del PP de Ávila y presidente de la diputación, Carlos García, y la candidata del PP por la provincia, Cristina Sanchidrián, donde ha subrayado que espera que en las próximas elecciones Castilla y León siga siendo una región "de mayorías" que busca "lo mejor para la nación entera" frente a los "localismos". "Os necesitamos", ha expresado.

En su intervención, Díaz Ayuso ha asegurado que el PP gobierna "pensando en todos" mientras el PSOE quiere decir cómo hay que "vivir, sentir y hacerlo todo", además de apoyarse en unos socios que "nunca se van a contentar y que amenazan a España entera".

"Hay zonas de España donde no llegan las infraestructuras más básicas, y a vosotros (sus socios) os está regando todo el día pidiéndoos perdón, con dinero de todos, para seguir insultando a España entera", ha afirmado, a la vez que ha criticado que mientras se trate como ciudadanos "de segunda" a los españoles "que han ido a levantar Cataluña y País Vasco".

"Esto tiene un camino muy claro, el de (Pedro) Sánchez es verse muy guapo cada día que sale de casa, pero el de los socios que tiene Sánchez lo que pretenden es fabricar una república plurinacional, y es de lo que se trata", ha reprochado.

La presidenta ha reivindicado que hay comunidades autónomas que "producen y otras que amenazan", además de reivindicar que Castilla y León también es cuna "de uno de los mejores políticos que ha dado España", en alusión al expresidente del Gobierno José María Aznar, de cuyo primer gobierno se cumplen 30 años.

"Es un partido que desde entonces ha transformado servicios públicos, ha transformado esa mirada liberal que España siempre tuvo, y que nos ha dado las más amplias mayorías y nuestros mejores momentos", ha señalado.