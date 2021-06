Ayuso pide a Vox que recapacite antes de unirse "otra vez" a la izquierda e impulsar una comisión sobre residencias

MADRID, 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta en funciones de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a Vox que "recapacite" antes de unirse "otra vez" a la izquierda contra el Gobierno regional y contra ella misma e impulsar una comisión de investigación sobre lo sucedido en las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia, como la que estuvo en marcha la legislatura pasada.

En declaraciones a los medios, en la Cámara regional, le ha pedido a esta formación que se pregunten por qué la izquierda "ha vetado en toda España esa misma comisión de investigación y solo se ha sacado adelante en la Asamblea de Madrid gracias a Vox y Ciudadanos".

Además, también les ha instado a que reflexionen sobre "si se van a volver a unir a la izquierda para volver a retorcer el dolor de las familias", como decía el exdelegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco, "con fines políticos".

Ayuso ha acusado al partido que lidera en Madrid Rocío Monasterio de faltar a la verdad al señalar que el PP podría frenar la propuesta de esta comisión en la Mesa de la Asamblea cuando la realidad, según ha expuesto, es que si no tiene "algún defecto" de forma volverá de nuevo a salir adelante.

"Tienen una oportunidad de oro durante el Pleno que se debata esta comisión para no unirse a la izquierda porque creo que no todo vale. Esto es inadmisible. No ocurre en ningún otro parlamento de España", ha declarado.