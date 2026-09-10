Ayuso planea ampliar Metro en Móstoles, Leganés y Las Tablas con 32 nuevos kilómetros de red

Archivo - Boca de metro del Hospital de Móstoles, a 21 de junio de 2021, en Móstoles, Madrid, (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciará este jueves la mayor expansión de Metro prevista para los próximos años, con 32 nuevos kilómetros de red hacia Las Tablas, Móstoles y Leganés.

Lo hará durante su intervención en el Debate del Estado de la Región, donde informará de su intención de prolongar la Línea 10 desde Puerta del Sur con 6,5 kilómetros de nuevo trazado y un mínimo de seis estaciones hacia Móstoles, según avanzan desde el Gobierno regional.

Esta actuación contará con una inversión estimada de 1.050 millones de euros y permitirá llevar hasta el municipio una de las principales líneas de Metro, utilizada diariamente por 300.000 viajeros.

La ampliación ofrecerá a los vecinos nuevas alternativas de movilidad y una comunicación más directa con Madrid y el resto de la red de transporte público. El calendario prevé la elaboración de los estudios y proyectos entre 2027 y 2029, mientras que las obras se desarrollarán entre 2030 y 2034.

En cuanto a Leganés, la Dirección General de Infraestructuras dependiente de la Consejería de Vivienda, Transportes e infraestructuras, va a estudiar la prolongación de la Línea 11 desde La Fortuna hasta Poza del Agua, avanzando así en el desarrollo de la futura gran diagonal del suburbano madrileño. Está previsto que este mes de septiembre comiencen los trabajos de estudio mediante una modificación del contrato actualmente existente.

Este proyecto forma parte de la transformación de la L11 en uno de los grandes ejes estructurantes del transporte público regional.

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 1 A LAS TABLAS

Díaz Ayuso también anunciará la prolongación de la Línea 1 hasta Las Tablas, mediante un nuevo túnel de aproximadamente 1,5 kilómetros y hasta dos nuevas estaciones. El Ejecutivo autonómico estima una inversión de alrededor de 150 millones de euros.

La previsión es desarrollar los estudios y la redacción del proyecto entre 2027 y 2028, mientras que la ejecución de las obras se llevaría a cabo entre 2030 y 2032.

A estas iniciativas se suma la ampliación de la Línea 3 de Metro Ligero hasta Valenoso, en Boadilla del Monte, con 1,5 kilómetros de trazado en vía doble, dos paradas en superficie y una terminal. La actuación contará con un presupuesto de 25 millones de euros en la construcción de la infraestructura y permitirá acercar el transporte público a una zona en crecimiento del municipio.

Para hacer posible esta extensión será necesario adaptar las condiciones del actual contrato de concesión al nuevo recorrido y al incremento del servicio, un proceso que tendrá una duración estimada de aproximadamente un año.

Con estas actuaciones, el Gobierno regional quiere continuar ampliando y modernizando la red de Metro para adaptarla al crecimiento de los desarrollos urbanísticos y a la evolución de la movilidad.