Ayuso: "Prefiero las críticas por dar la bienvenida a los aviones que sus silencios por no recibir nada"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha declarado este miércoles que prefiere "las críticas por dar la bienvenida a los aviones" que los silencios "por no recibir nada".

Así lo ha espetado en su comparecencia, a petición propia, en el Pleno de la Asamblea, en la que ha detallado las compras de material sanitario del Ejecutivo regional. Ayuso ha insistido en que el mercado chino se convirtió al comienzo de la pandemia en un "mercado persa", donde cada cual compraba lo que podía.

"La situación fue mucho peor que lo que han contado las crónicas. A pesar de eso, la Comunidad de Madrid ha contratado 5 aviones con más de 380 toneladas de material. Y con el menor gasto. Hemos invertido menos de 40 millones de euros en esas cargas, incluido el transporte", ha desgranado a continuación.

En este punto, ha incidido en que "cuentan las crónicas" que el Ejecutivo central ha malgastado grandes partidas de presupuesto en mascarillas defectuosas y en test comprados a empresas de dudosa gestión, con sobrecostes, material que no estaba homologado, tarde, adjudicando las compras a una empresa de comida para perros, a otra sin empleados ni experiencia, y a una condenada por estafa".

"Todo lo sabemos, por los medios de comunicación. El Gobierno no da explicaciones. Lo que sí sé es que nosotros no perdimos dinero como otras comunidades; no compramos material defectuoso y, a pesar de ello, siempre fui justa al denunciar la complicada situación internacional", ha indicado la 'popular'.

Así, ha hecho hincapié en que el domingo 22 de marzo aseguró que la Comunidad traería dos aviones para, más o menos, el día 25. "Los aviones no llegaron en esa fecha. Ajenos a las dificultades que estábamos teniendo todos los países, la izquierda se lanzó a una campaña irresponsable en la que me acusaban, a mí, personalmente, de haber sido estafada y de haber perdido 43 millones de euros. Hubo declaraciones de todo tipo cuando esos mismos no preguntaban al Gobierno central qué ocurría con sus compras", ha lanzado.

Ayuso ha explicado que el día 22 de marzo tenían contratada la mercancía para llenar dos aviones, tal y como se comprometió públicamente pero ha desgranado que otro país ofreció más dinero por la carga y se adelantó. "Textualmente, se la quedó. Pero no perdimos ni un euro porque siempre hicimos todo de manera prudente", ha asegurado.

En este sentido, ha explicado que la decisión, entonces, fue encargar directamente el material sanitario a empresas chinas, homologadas por el gobierno chino, que, además, les ofrecían mejores precios. El problema es que, tal y como explicaron, se tardaría "unos días más en recibir las compras".