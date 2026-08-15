Ayuso se pregunta "cuántos ministros viven a costa de españoles" y quienes se dan "la vida padre" a cargo del erario

1110812.1.260.149.20260815120540 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante el acto de entrega de las ‘Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid 2026’, en el Centro Cultural Casa del Reloj, a 15 de agosto de 2026, en Madrid (España). Coincidiendo con la festividad - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado "cuántos ministros viven a costa de los españoles" y quiénes se dan "la vida padre" a cargo del erario público.

Lo ha hecho en una intervención ante los medios de comunicación tras la entrega de las Palomas de Bronce de los bomberos del Ayuntamiento de Madrid y después de ser preguntada por la investigación del juzgado de instrucción número 8 de Madrid ante las cinco denuncias presentadas contra la compra del ático en Chamberí por parte de la Comunidad, inicialmente previsto como oficina de la presidenta durante un periodo de obras en la Puerta del Sol.

Ayuso ha trasladado su crítica al foco puesto en esta compra con "una España que está siendo literalmente invadida por Marruecos, donde Pedro Sánchez no está dando solución a nada, con miles de personas que vagan de manera ilegal por las calles de Ceuta creando problemas de inseguridad y sanitarios".

"Y teniendo a nuestros compatriotas, los ceutíes, en sus casas con miedo, aterrados, abandonados por el Gobierno. Con los precios desbocados, el país ardiendo, obligándonos ahora, como nos vamos a enterar a la vuelta del verano, a asumir y a pagar las deudas del independentismo catalán en Cataluña, que son deudas desbocadas que dan vergüenza", ha continuado.

También ha cargado contra "ministros que están solamente ocupados en irse pronto a nuevas esferas, a nuevas instituciones, a cobrar sueldazos, mientras aquí no han hecho absolutamente nada", junto a "dirigentes socialistas que a la vuelta de la esquina posiblemente vayan a la cárcel".

"Teniendo en cuenta esto, pues es que creo que eso (la compra del ático) no da para mucho más", ha resumido. Díaz Ayuso incluso ha lanzado una batería de preguntas a Sánchez porque "nunca se somete a preguntas" de los medios, empezando por saber "cuántos ministros viven a costa de los españoles, cuánto cuestan sus casas, cuánto cuestan sus servicios".

LA "VIDA PADRE" DE ARMENGOL

Eso le ha llevado a preguntar si la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "se está dando la vida a padre en uno de los barrios más exclusivos de Madrid". "O si es verdad que el hermano del presidente ha estado viviendo en la Moncloa; cuántas veces han utilizado el Falcón para ir a lucrarse en dictaduras como en Venezuela o en República Dominicana; si es verdad que los representantes del PSOE en Madrid están enfangados con las cloacas de Leire Díez", ha enumerado.

"Me gustaría saber también si es cierto que los altos cargos del PSOE han disparado sus sueldos un 150%, porque nosotros no, yo desde luego no", ha subrayado. De ahí ha pasado a Marruecos preguntándose "por qué no se toma nunca medidas?". "¿Por qué ante esa avalancha provocada y premeditada desde Marruecos el Gobierno ha abandonado a nuestra gente? Nos abandona a todos", ha condenado.

A lo que ha sumado su duda sobre si Sánchez "en algún momento va a suspender sus vacaciones ante semejantes crisis de inmigración, si alguien va a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados o lo va a hacer el presidente, que esto es lo que ocurriría en cualquier país del entorno".

"SÓLO AMIGOS EN DICTADURAS"

"Me gustaría saber qué se oculta para que España se esté enemistando con todo Occidente, con las primeras potencias del mundo y sólo podamos tener amigos en dictaduras", ha lamentado.

Su siguiente pregunta se ha centrado en "cuánto están costando las vacaciones a cuerpo de rey del presidente del Gobierno y de todos los invitados, de todas las personas que están utilizando instalaciones públicas y que van directamente al erario", ha concluido.