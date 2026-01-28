Ayuso se pregunta "dónde está Hacienda" para pedir explicaciones a Zapatero: "Es absolutamente escandaloso"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum, en el Hotel Four Seasons, a 26 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha preguntado este miércoles "dónde está Hacienda" para pedir explicaciones al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, en un caso que considera que es "absolutamente escandaloso".

Así lo ha expresado tras la reunión del Consejo de Gobierno extraordinario en San Sebastián de los Reyes, en el marco de la investigación a Plus Ultra y sus vínculos con Nicolás Maduro en Venezuela.

"Todo lo que está saliendo en torno al expresidente Zapatero es un escándalo. Es absolutamente escandaloso todo y, desde luego, debería enseñar las facturas y demostrar cuál es su papel en una trama en la que un señor ya ha acabado en la cárcel", ha señalado.

Además, la dirigente madrileña se ha preguntado "dónde está Hacienda y la Agencia Tributaria", además del propio Zapatero que debería estar "dando explicaciones" como haría "cualquiera en su lugar".